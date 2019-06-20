Varang Nord из Латгалии, которые всех поставили на уши и дошли до Даугавпилской думы
1 июня в Риге состоялся отбор на конкурс W.O.A. Metal Battle Latvia. Победу в нем одержала группа из Даугавпилса Varang Nord. Для их родного города - эта победа стала знаковой! Ведь некогда негласно было принято называть Даугавпилс "столицей метал-музыки", но много лет этот край пребывал в творческом затишье. Теперь все изменилось!
Событие получилось столь резонансным, что 14 июня с представителями группы встретился председатель Даугавпилской думы Андрей Элксниньш.
Русский TVNET смог пообщаться с лидером коллектива Максимом Поповым и задать несколько вопросов.
- Это была ваша третья попытка участия в отборе на Wacken Metal Battle. Вы были уверены в своих силах?
- Да, было достаточно много уверенности в себе. Мы потратили немало сил на то, чтобы подготовить лучшее выступление, какое только могли, и какое позволял формат концерта, и были полностью уверены, что это не пройдёт даром.
- У вас вот уже несколько лет, плотный гастрольный график по европейским фестивалям. Почему так важно поехать именно на Wacken Open Air?
С одной стороны, Wacken сам по себе является большим и важным фестивалем, поэтому поездкой на него мы заинтересовались наравне с поездками на любой другой европейский фестиваль.
С другой стороны, Wacken - особое мероприятие, краеугольный камень метала для всего мира, король фестивалей.
Именно поэтому выступить на нём - обозначить для самих себя, что наши усилия не пропадают даром и мы движемся именно в том направлении, в котором хотим.
- Максим, ведь это не первый раз, когда ты едешь. До этого ты ездил в составе thrash metal коллектива Asthma. Как вы тогда показали себя?
Asthma показала себя неплохо, в целом, мы были довольны, однако то выступление было далеко от идеала. На тот момент у нас не было достаточного опыта больших, масштабных выступлений. Не было умения проявить себя как, так скажем, "большую группу".
- Почему ты уверен, что на этот год все будет иначе?
Со времени того фестиваля мы не сидели сложа руки, мы набирали опыт, учились, как сделать свои песни и выступления памятными, эпичными. Теперь мы лучше умеем взаимодействовать с публикой, и это тоже придаёт уверенности в себе.
- Вы соединяете два пласта культуры – славянскую и балтийскую, которые приправляете отборной метал-музыкой. Каждое выступление Varang Nord – это шоу. Так изначально было задумано, или пришло само в процессе гастролей?
Это было не просто задумано изначально - мысль о шоу стала одной из движущих сил, благодаря которой родилась идея группы вообще.
Было желание выступать мощнее, выступать масштабнее, выступать интереснее и эпичнее.
Соответственно, группа Varang Nord и стала инструментом воплощения этого стремления сделать лучше, чем когда бы то ни было.
Гастроли же помогли отточить навыки выступления, лучше понять, что мы можем и чего хотим. И в будущем есть планы делать ещё больше и ещё лучше.
- У вас вышел новый сингл на латгальском языке. Какие еще новинки вы приготовили в 2019 году?
Для начала стоит сказать об альбоме Pārķuņa uomurs, частью которого этот сингл является. Как и песня Stuojīs!, альбом будет на латгальском языке, неся в себе частичку нашего родного края, наших традиций, нашей истории.
Кроме того, планируется серия презентационных концертов, в ходе которых можно будет услышать новые песни из этого альбома.
Ну и, конечно же, выступления на различных фестивалях, в том числе на уже упомянутом Wacken Open Air, если говорить о новых высотах в области качества выступлений.
Varang Nord были основаны в 2014 году в Даугавпилсе гитаристом Волком (Максим Попов) и басистом Кхур (Артём Курицын). Вскоре после этого они дополнили состав и выпустили свой дебютный альбом - Fire of the North/Пламя севера. Спустя год вышел следующий альбом - Master of the Forest/Хозяин леса, который получил массу положительных отзывов в международной прессе.
Varang Nord выступали с концертами не только в Латвии, Эстонии, Литве, Беларуси и России, но и дали несколько концертов в Европе. За время своей карьеры группа отметилась на одной сцене с такими влиятельными представителями фолк-метала как Nine Treasures (Китай), Калевала (Россия) и Tyr (Фарерские острова).