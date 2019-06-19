Лучшая футболистка в истории побила рекорд Клозе и Роналдо

В матче группового этапа ЧМ-2019 по футболу среди женщин, который проходит во Франции, Марта забила единственный гол в ворота итальянской сборной. Для 33-летней футболистки этот гол стал 17-м на чемпионатах мира и сделал её абсолютным рекордсменом в мужском и женском футболе.