Лучшая футболистка в истории побила рекорд Клозе и Роналдо

Бразильянка Марта побила рекорд немецкого футболиста Мирослава Клозе по числу забитых мячей на чемпионатах мира как среди мужчин, так и среди женщин.
В матче группового этапа ЧМ-2019 по футболу среди женщин, который проходит во Франции, Марта забила единственный гол в ворота итальянской сборной. Для 33-летней футболистки этот гол стал 17-м на чемпионатах мира и сделал её абсолютным рекордсменом в мужском и женском футболе.
Марта опередила нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 мячей. Третье место в списке бомбардиров занимает бразилец Роналдо, у которого 15 голов.
Таким образом, бразильянка в очередной раз подтвердила свой статус лучшей футболистки в мира. Марта шесть раз признавалась игроком года среди женщин по версии FIFA (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018).
No one’s scored more World Cup goals than Marta 🎯 pic.twitter.com/JP4GUerP8Z— B/R Football (@brfootball) June 19, 2019