Пляжный сезон в самом разгаре! Любуемся фигурами известных спортсменок

Многие из нас уже открыли купальный сезон и Instagram преобразился фотографиями с пляжей. Не стесняются показывать свои фигуры и знаменитые спортсменки. Давайте посмотрим кто, в чём и где отдыхает этим летом.
Лора Робсон (британская теннисистка)
Каролина Севастьянова (российская гимнастка)
Дарья Билодид (украинская дзюдоистка)
Яна Кудрявцева (российская гимнастка)
Юлия Левченко (украинская легкоатлетка)
Анжелика Тиманина (российская синхронистка)
Пэйдж Ванзант (американский боец UFC)
Александра Солдатова (российская гимнастка)
Ютта Лердам (голландская конькобежка)
Алина Загитова (российская фигуристка)
Лаура Икауниеце (латвийская легкоатлетка)
Дарья Клишина (российская легкоатлетка)
Обожаю лето и, особенно, отдых на побережье, когда для него есть время. Но после пребывания на активном солнце и в соленой воде моя кожа часто испытывает чувство стянутости и становится сухой. Поэтому всегда уделяю особое внимание ежедневному уходу и увлажнению. Моей палочкой-выручалочкой стали уже полюбившиеся увлажняющие средства марки CeraVe. Я вам о них уже рассказывала. Перед выходом из дома не забываю о защите от ультрафиолета: утром всегда наношу увлажняющий лосьон для лица с фактором защиты SPF 25. Он отлично увлажняет, при этом быстро впитывается и высыхает, не оставляя следов на одежде. Для ухода за телом предпочитаю летом Увлажняющий лосьон с помпой, он имеет невесомую текстуру, не оставляет ощущения жирности и липкости, не содержит отдушек. Мини-формат лосьона 88мл очень удобен в использовании: всегда ношу его с собой, беру с собой на тренировки. А вы регулярно пользуетесь увлажняющими средствами? #cerave #ceraverussia @cerave_russia