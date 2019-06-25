Вт, 25.06.2019
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Пляжный сезон в самом разгаре! Любуемся фигурами известных спортсменок

Юлия Ефимова

ФОТО: instagram.com/pryanya93

Многие из нас уже открыли купальный сезон и Instagram преобразился фотографиями с пляжей. Не стесняются показывать свои фигуры и знаменитые спортсменки. Давайте посмотрим кто, в чём и где отдыхает этим летом.

Лора Робсон (британская теннисистка)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If you can’t tone it, tan it.

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Каролина Севастьянова (российская гимнастка)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И в Москве есть такие красивые места😍

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Дарья Билодид (украинская дзюдоистка)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A little rest between trainings☀️☺️🌊

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Яна Кудрявцева (российская гимнастка)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Турецкая варка))

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Юлия Левченко (украинская легкоатлетка)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beach 🏖 version 0.2 #hot #love #smile #life

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Анжелика Тиманина (российская синхронистка)

Пэйдж Ванзант (американский боец UFC)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Like??? #sportsillustratedswimsuit #summer #bootypic

A post shared by Paige VanZant (@paigevanzant) on

Александра Солдатова (российская гимнастка)

Ютта Лердам (голландская конькобежка)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Living the dream.🌤 #TB

A post shared by Jutta Monica Leerdam (@juttaleerdam) on

Алина Загитова (российская фигуристка)

Лаура Икауниеце (латвийская легкоатлетка)

Дарья Клишина (российская легкоатлетка)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обожаю лето и, особенно, отдых на побережье, когда для него есть время. Но после пребывания на активном солнце и в соленой воде моя кожа часто испытывает чувство стянутости и становится сухой. Поэтому всегда уделяю особое внимание ежедневному уходу и увлажнению. Моей палочкой-выручалочкой стали уже полюбившиеся увлажняющие средства марки CeraVe. Я вам о них уже рассказывала. Перед выходом из дома не забываю о защите от ультрафиолета: утром всегда наношу увлажняющий лосьон для лица с фактором защиты SPF 25. Он отлично увлажняет, при этом быстро впитывается и высыхает, не оставляя следов на одежде. Для ухода за телом предпочитаю летом Увлажняющий лосьон с помпой, он имеет невесомую текстуру, не оставляет ощущения жирности и липкости, не содержит отдушек. Мини-формат лосьона 88мл очень удобен в использовании: всегда ношу его с собой, беру с собой на тренировки. А вы регулярно пользуетесь увлажняющими средствами? #cerave #ceraverussia @cerave_russia

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on

Юлия Ефимова (российская пловчиха)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🍍🍍😝 #calilifestyle #pineapplelove

A post shared by Yuliya Efimova (@pryanya93) on

Лора Крейн (британская сёрфингистка)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beach baby 😍

A post shared by Laura Crane. (@lauraloucrane) on

Саския Алусалу (эстонская конькобежка)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Just out here causing ripples 🐸

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