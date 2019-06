Пляжный сезон в самом разгаре! Любуемся фигурами известных спортсменок

Обожаю лето и, особенно, отдых на побережье, когда для него есть время. Но после пребывания на активном солнце и в соленой воде моя кожа часто испытывает чувство стянутости и становится сухой. Поэтому всегда уделяю особое внимание ежедневному уходу и увлажнению. Моей палочкой-выручалочкой стали уже полюбившиеся увлажняющие средства марки CeraVe. Я вам о них уже рассказывала. Перед выходом из дома не забываю о защите от ультрафиолета: утром всегда наношу увлажняющий лосьон для лица с фактором защиты SPF 25. Он отлично увлажняет, при этом быстро впитывается и высыхает, не оставляя следов на одежде. Для ухода за телом предпочитаю летом Увлажняющий лосьон с помпой, он имеет невесомую текстуру, не оставляет ощущения жирности и липкости, не содержит отдушек. Мини-формат лосьона 88мл очень удобен в использовании: всегда ношу его с собой, беру с собой на тренировки. А вы регулярно пользуетесь увлажняющими средствами? #cerave #ceraverussia @cerave_russia

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on May 26, 2019 at 7:14am PDT