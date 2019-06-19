Врач: "зеленый коридор" становится длиннее, доступность лечения рака снижается

Система первичной диагностики опухолей или так называемый зеленый коридор в онкологии был лозунгом на короткий момент, и сейчас этот коридор становится все длиннее, а доступность обследований и химиотерапии критически снижается, говорит руководитель онкологической клиники Рижской Восточной больницы Арманд Сивиньш.
Он отметил, что в Латвии по сравнению с тем, как протекает лечение онкологических больных в Европе и в мире, ситуация очень сложная, потому что медицина не приведена в порядок и не финансируется адекватно.
По словам врача, сейчас по "зеленому коридору" направляются только пациенты с подозрениями на злокачественную опухоль.
При этом пациенты с ранее диагностированным раком, которым нужны повторные обследования, не соответствуют зеленому коридору. Например, для того, чтобы сделать колоноскопию или магнитный резонанс, приходится ждать несколько месяцев.
По мнению врача, лечение онкологических пациентов в Латвии должно быть централизовано.