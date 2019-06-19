Олимпийская чемпионка рассказала о том, как над ней ставили опыты

28-летняя легкоатлетка заявила, что IAAF использовала её как "человеческую морскую свинку", чтобы понять, как лекарство, которое они требовали применять, повлияет на её уровень тестостерона.

Спортсменка также заявила, что от этих гормональных препаратов она постоянно чувствовала себя плохо, поэтому больше не позволит IAAF использовать её тело.

Кастер Семеня выразила обеспокоенность тем, что другим спортсменам всё же предстоит использовать гормональные препараты, помогая ассоциации установить их эффективность или негативные последствия.

"У других спортсменов не будет выбора. IAAF заставит из принимать эти препараты. Этого не должно случиться", - заявила южноафриканская бегунья.