Олимпийская чемпионка рассказала о том, как над ней ставили опыты

Бегунья из ЮАР Кастер Семеня заявила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) использовала её для проведения экспериментов, сообщает Agence France Press.
28-летняя легкоатлетка заявила, что IAAF использовала её как "человеческую морскую свинку", чтобы понять, как лекарство, которое они требовали применять, повлияет на её уровень тестостерона.
Спортсменка также заявила, что от этих гормональных препаратов она постоянно чувствовала себя плохо, поэтому больше не позволит IAAF использовать её тело.
Кастер Семеня выразила обеспокоенность тем, что другим спортсменам всё же предстоит использовать гормональные препараты, помогая ассоциации установить их эффективность или негативные последствия.
"У других спортсменов не будет выбора. IAAF заставит из принимать эти препараты. Этого не должно случиться", - заявила южноафриканская бегунья.
Напомним, что Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса спортсменка была вынуждена пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.