Каролина Севастьянова - бывшая Овечкина, олимпийская чемпионка и любительница роскошной жизни

Каролина родилась в 1995 году в Киеве, но это было "случайное" рождение. В тот момент, когда родилась девочка, её родители находились в командировке в Украине. Росла Каролина в Москве.

В 5-летнем возрасте Каролину отдали на художественную гимнастику, но вскоре девушку отчислили, потому что тренерам она показалась "слишком крупной и бесперспективной". Со временем фигура девочки изменилась и она вернулась в спорт, начав очень быстро демонстрировать хорошие результаты.

На девочку обратила внимание Ирина Винер, которая была тренером сборной России. Тренировки по 12 часов в день, лишения, на которые идут профессиональные спортсмены и первые успехи - в 2010 году Севастьянова стала чемпионкой юношеской Олимпиады в Сингапуре.

Два года спустя Каролина выиграла золото на Олимпиаде в Лондоне и была признана самой красивой спортсменкой на постсоветском пространстве.

Добившись успеха в спорте девушка не растерялась, поступила в два вуза - Санкт-Петербургский университет имени П.Ф. Лесгафта и Московский институт телевидения и радиовещания. Каролине нравится работа на телевидении, и ей хотелось бы попробовать себя в роли телеведущей.

Девушка прекрасно знает о своих внешних данных, поэтому иногда балует себя и поклонников съёмками в мужских журналах. Иногда снимки настолько горячие, что невольно начинаешь смущаться.

Личная жизнь девушки является частой темой обсуждения в СМИ. Каролине приписывали многочисленные романы со спортсменами и звёздами шоу-бизнеса. Бурно обсуждался роман Севастьяновой с российским хоккеистом Александром Овечкиным, который, правда, продлился совсем недолго.

Тогда в СМИ тиражировалась информация, что по вине Каролины Овечкин расстался со своей невестой Марией Кириленко, на которой он собирался жениться. Пара рассталась практически сразу после того, как стало известно, что Овечкин встречается с 19-летней гимнасткой. Правда, отношения Севастьяновой с хоккеистом тоже не завершились успехом.

Затем Севастьяновой приписывали ещё несколько романов, которые официально не были подтверждены. В одном из своих интервью Каролина сказала, что с обычным парнем она не будет встречаться.

"Это, может, не очень красиво звучит. Но мужчина должен быть успешным, уверенным в себе. Отвечать за свои слова и поступки. Тогда я смогу на него положиться", - сказала Каролина.

Сегодня Instagram Севастьяновой - это бриллианты, дорогие яхты, автомобили, путешествия, элитные бренды одежды и роскошные отели. Отдых в Европе, шопинг в Милане, прогулки по Парижу, идеальный бронзовый загар - Дубай и Монако.