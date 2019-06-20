"Как у Ким!": Седокова вновь "бомбит" пикантными снимками

Популярная певица Анна Седокова вновь "ответила" недоброжелателям на их обвинения в том, что у исполнительницы фигура далека от идеала.
Седокова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором сфотографировалась лишь в одном нижнем белье. Кроме того, артистка повернулась так, чтобы было легко рассмотреть ее упругую попу.
"Что бы такого плохого сегодня сделать", - написала под снимков певица.
Подписчики Анны бросились хвалить внешний вид и смелость певицы. Но нашлись и такие, кто отметил, что для матери троих детей нельзя выкладывать в соцсети такие фото.
Напомним, недавно артистка сообщила, что через несколько дней свет увидит новый видеоклип - #Яжемать. По словам Седоковой, он получился смелым и дерзким, даже для нее.