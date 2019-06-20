Чт, 20.06.2019
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"Как у Ким!": Седокова вновь "бомбит" пикантными снимками

Анна Седокова

ФОТО: Скриншот instagram.com/annasedokova

Популярная певица Анна Седокова вновь "ответила" недоброжелателям на их обвинения в том, что у исполнительницы фигура далека от идеала. 

Седокова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором сфотографировалась лишь в одном нижнем белье. Кроме того, артистка повернулась так, чтобы было легко рассмотреть ее упругую попу.

"Что бы такого плохого сегодня сделать", - написала под снимков певица. 

Подписчики Анны бросились хвалить внешний вид и смелость певицы. Но нашлись и такие, кто отметил, что для матери троих детей нельзя выкладывать в соцсети такие фото. 

Напомним, недавно артистка сообщила, что через несколько дней свет увидит новый видеоклип -  #Яжемать. По словам Седоковой, он получился смелым и дерзким, даже для нее.

Ранее Седокова показала роскошную фигуру в бикини.

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