Российский игрок НХЛ упал с пожарной машины на чемпионском параде
Российский нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис" Иван Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада.
Игроки "Сент-Луиса" отмечали первую в истории клуба победу в Кубке Стэнли и Барбашев не смог удержать равновесие, подскользнулся и упал. Подняться хоккеисту помог один из охранников.
Ivan Barbashev took a little tumble during the parade @Barbashev2295— Josh Hyman 🏆 (@joshhymanNHL) June 18, 2019
(via st.louisbluesupdates on instagram) pic.twitter.com/opezpobRQP
Иван Барбашев в минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ провёл 80 матчей, в которых заработал 26 очков. В 25 матчах плей-офф россиянин заработал 6 очков. Напомним, что в финальном матче серии "Сент-Луис" обыграл "Бостон" и первые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.