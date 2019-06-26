Красавицы-дочки Сильвестра Сталлоне круче, чем его боевики

У актёра Сильвестра Сталлоне три сногсшибательные дочери, фотографии которых вы захотите пересматривать чаще, чем боевики с их отцом. Причём тут спорт? Да при том, что мало кто сделал столько для популяризации бокса, чем Сильвестр Сталлоне. Именно по этой причине в 2011 году актёр был в введён в Международный зал боксёрской славы. Кроме того, актёр является одним из самых известных поклонников футбольного клуба "Эвертон".
Все три дочери - Скарлет (17 лет), Систин (20 лет) и София (22 года) появились в семье Сильвестра в его третьем браке с американской моделью Дженнифер Флави, которая младше Сталлоне на 22 года.
София, которая является старшей дочерью актёра, проявляет себя в модельном бизнесе, а также успела снять в нескольких сериалах, правда, в эпизодических ролях. На Instagram Софии подписаны свыше 1 миллиона человек. Им определённо есть на что посмотреть.
Средняя дочь Сталлоне Систин также как и София покоряет модельный бизнес. Девушка снимается для таких брендов как Vogue, Teen Vogue, Schon! Magazine, а ещё у неё заключён контракт с известным модельным агентством IMG. Очевидно, что примером для Систин стала её мама, которая в 90-е годы была успешной моделью. Количество подписчиков в Instagram - 1 миллион человек.
Ну и наконец Скарлет - младшая дочь Сталлоне. По словам родителей девочки, она настоящая девочка-сорванец. Пока Скарлет не задумывается о будущей карьере и сосредоточена на учёбе. Правда, актёрский опыт у девушки всё-таки есть. В 2014 году она появилась на экране в эпизодической роли в триллере Reach me, где её отец исполнил главную роль. В Instagram девушки всего 540 тысяч подписчиков и ей есть куда расти.