Ср, 26.06.2019
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Красавицы-дочки Сильвестра Сталлоне круче, чем его боевики

Систин Сталлоне

ФОТО: instagram.com/sistinestallone

У актёра Сильвестра Сталлоне три сногсшибательные дочери, фотографии которых вы захотите пересматривать чаще, чем боевики с их отцом. Причём тут спорт? Да при том, что мало кто сделал столько для популяризации бокса, чем Сильвестр Сталлоне. Именно по этой причине в 2011 году актёр был в введён в Международный зал боксёрской славы. Кроме того, актёр является одним из самых известных поклонников футбольного клуба "Эвертон".

Все три дочери - Скарлет (17 лет), Систин (20 лет) и София (22 года) появились в семье Сильвестра в его третьем браке с американской моделью Дженнифер Флави, которая младше Сталлоне на 22 года.

София, которая является старшей дочерью актёра, проявляет себя в модельном бизнесе, а также успела снять в нескольких сериалах, правда, в эпизодических ролях. На Instagram Софии подписаны свыше 1 миллиона человек. Им определённо есть на что посмотреть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA

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🥂

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✖️Tahiti

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getting ready for HFPA party tonight..my sisters and I have a big announcement😽

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Средняя дочь Сталлоне Систин также как и София покоряет модельный бизнес. Девушка снимается для таких брендов как Vogue, Teen Vogue, Schon! Magazine, а ещё у неё заключён контракт с известным модельным агентством IMG. Очевидно, что примером для Систин стала её мама, которая в 90-е годы была успешной моделью. Количество подписчиков в Instagram - 1 миллион человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Oh how i miss nyc... & @paradisonyc 😌💓

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🍀lucky

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polo

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@timur 💧

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party's over

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Tacos for breakfast 🌮🌮🌮

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Ну и наконец Скарлет - младшая дочь Сталлоне. По словам родителей девочки, она настоящая девочка-сорванец. Пока Скарлет не задумывается о будущей карьере и сосредоточена на учёбе. Правда, актёрский опыт у девушки всё-таки есть. В 2014 году она появилась на экране в эпизодической роли в триллере Reach me, где её отец исполнил главную роль. В Instagram девушки всего 540 тысяч подписчиков и ей есть куда расти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistine copied me 🙄🤬🤬

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happy place

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🤮🤮😘

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so excited for tomorrow!🏆🏆 #goldenglobes

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genes on jeans

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the ultimate golden globes gang

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one week away until Oscars! 🏆 (shot by @inezandvinoodh )

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went to a beautiful wedding with my favorite people 💜

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