Красавицы-дочки Сильвестра Сталлоне круче, чем его боевики

Все три дочери - Скарлет (17 лет), Систин (20 лет) и София (22 года) появились в семье Сильвестра в его третьем браке с американской моделью Дженнифер Флави, которая младше Сталлоне на 22 года.

София, которая является старшей дочерью актёра, проявляет себя в модельном бизнесе, а также успела снять в нескольких сериалах, правда, в эпизодических ролях. На Instagram Софии подписаны свыше 1 миллиона человек. Им определённо есть на что посмотреть.

Средняя дочь Сталлоне Систин также как и София покоряет модельный бизнес. Девушка снимается для таких брендов как Vogue, Teen Vogue, Schon! Magazine, а ещё у неё заключён контракт с известным модельным агентством IMG. Очевидно, что примером для Систин стала её мама, которая в 90-е годы была успешной моделью. Количество подписчиков в Instagram - 1 миллион человек.