В среду, 19 июня, во втором раунде турнира в Бирмингеме латвийская теннисистка Алёна Остапенко уверенно одолела британку Йоханну Конту - 6:3, 6:4.
За 1 час 19 минут матча Алёна сделала два эйса и три брейка, восемь раз ошибившись при подаче. В свою очередь Йоханна четыре раза подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку.
Счёт личных встреч теннисисток стал равным - 2:2.
Отметим, что впервые за сезон занимающая 37-ю позицию мирового рейтинга Остапенко превзошла теннисистку из ТОП-20.
Напомним, Конта располагается на 18-й строчке рейтинга. И лишь второй раз в этом году Остапенко одержала две победы подряд.
В четвертьфинале турнира в Бирмингеме Остапенко сыграет либо с россиянкой Маргаритой Гаспарян (25-я ракетка мира), либо с хорваткой Петрой Мартич (62-я ракетка мира).
За выход в следующий раунд Остапенко заработала 100 рейтинговых очков.
It's her first quarterfinal of 2019😎@JelenaOstapenk8 claims the match over Konta 6-3, 6-4 💪#NatureValleyClassic pic.twitter.com/WCfyuffQ4r— WTA (@WTA) June 19, 2019