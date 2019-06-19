Алёна Остапенко уверенно одолела британку Йоханну Конту

Алёна Остапенко ФОТО: Reuters/ScanPix

За 1 час 19 минут матча Алёна сделала два эйса и три брейка, восемь раз ошибившись при подаче. В свою очередь Йоханна четыре раза подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку.

Счёт личных встреч теннисисток стал равным - 2:2.

Отметим, что впервые за сезон занимающая 37-ю позицию мирового рейтинга Остапенко превзошла теннисистку из ТОП-20.

Напомним, Конта располагается на 18-й строчке рейтинга. И лишь второй раз в этом году Остапенко одержала две победы подряд.

В четвертьфинале турнира в Бирмингеме Остапенко сыграет либо с россиянкой Маргаритой Гаспарян (25-я ракетка мира), либо с хорваткой Петрой Мартич (62-я ракетка мира).