Футбол с Владимиром Ивановым: Юрмальский экспресс остановится на стадионе "Сконто"

Два очередных тура "Вирслиги" разделила церемония жеребьевки еврокубков в швейцарском Ньоне в середине этой недели. Своих соперников узнали как "Рига" по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов, которой предстоят матчи с ирландским "Дандалком", так и "Вентспилс", "Лиепая" и РФШ в Лиге Европы. Этим командам в первом предварительном раунде достались соответственно албанская "Теута", минское "Динамо" и словенская "Олимпия".

Вот почему каждый матч внутреннего первенства будет отныне рассматриваться и оцениваться через призму еврокубковых баталий, которые начнутся уже через пару недель.

Что на самом деле представляет "Вирслига", каков ее уровень, куда мы идем... Как раз матчи первых отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, словно лакмусовая бумажка, более-менее объективно смогут дать ответ на все вышеизложенные вопросы.

Больше всего боязно, если честно, за курземские клубы, которые весной и летом 2019-го переживают явно не лучшие времена: "Лиепая" идет на седьмом месте, "Вентспилс" - на пятом. Понятно, что для руководства этих команд нынешнее их положение из разряда неприятных сюрпризов.

Как раз в четверг "Лиепая" и примет на своем поле "Вентспилс" в матче-открытии 18-го тура (матч начнется в 19.45 и будет транслироваться на канале LTV7).

Сойдутся два коллектива, у которых по ходу сезона сменились главные тренеры, и которые не теряют надежд выправить ситуацию. В предыдущем туре, как известно, "Вентспилс" больно подскользнулся на "Аркадии", пропустив во втором тайме три мяча от РФШ и проиграв в итоге со счетом 1:4. Более того, "желто-синие" заканчивали эту игру в меньшинстве.

"Лиепая" в домашней встрече с "Ригой" могла спокойно рассчитывать на ничью, но команде Александра Старкова не хватило в тот вечер не только удачи, но и компетентного судейства. Дошло до того, что руководство "Лиепаи" выступило с открытым письмом, в котором раскритиковало работу бригады арбитров во главе с Виталием Спасенниковым. Но что было, того не вернешь... Как следствие - восьмое поражение в сезоне у лиепайчан (1:2).

Янис Икауниекс ("Лиепая") ФОТО: Mārtiņš Sīlis, FK Liepāja

Для любителей статистики могу сказать только одно - так плохо в чемпионате страны "Лиепая" не выступала лет 15 точно (хуже было только в 1994 году, когда в 22 матчах лиепайчане потерпели 15 поражений). А тут уже восемь в 15 встречах. Но у Старкова в "Лиепае" - большой карт-бланш, а значит процесс выздоровления будет проходить без шоковой терапии.

Кстати, 19 июня в "Вирслиге" открылось трансферное окно, когда в течении целого месяца клубы могут заявлять новых игроков. Разумеется, в курземских командах новички тоже появятся и, не исключено, что они выйдут на поле уже на этой неделе.