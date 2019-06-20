Футбол с Владимиром Ивановым: Юрмальский экспресс остановится на стадионе "Сконто"

Матч на стадионе "Сконто" с участием действующего чемпиона страны "Риги" и лучшей команды второго круга юрмальского "Спартака", а также противостояние "Лиепаи" с "Вентспилсом" - вот главные вывески 18-го тура чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги. Курземское дерби назначено на четверг, еще три игры пройдут в пятницу, после чего и футболисты с чистой совестью смогут отпраздновать Лиго.
Два очередных тура "Вирслиги" разделила церемония жеребьевки еврокубков в швейцарском Ньоне в середине этой недели. Своих соперников узнали как "Рига" по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов, которой предстоят матчи с ирландским "Дандалком", так и "Вентспилс", "Лиепая" и РФШ в Лиге Европы. Этим командам в первом предварительном раунде достались соответственно албанская "Теута", минское "Динамо" и словенская "Олимпия".
Вот почему каждый матч внутреннего первенства будет отныне рассматриваться и оцениваться через призму еврокубковых баталий, которые начнутся уже через пару недель.
Что на самом деле представляет "Вирслига", каков ее уровень, куда мы идем... Как раз матчи первых отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, словно лакмусовая бумажка, более-менее объективно смогут дать ответ на все вышеизложенные вопросы.
Больше всего боязно, если честно, за курземские клубы, которые весной и летом 2019-го переживают явно не лучшие времена: "Лиепая" идет на седьмом месте, "Вентспилс" - на пятом. Понятно, что для руководства этих команд нынешнее их положение из разряда неприятных сюрпризов.
Как раз в четверг "Лиепая" и примет на своем поле "Вентспилс" в матче-открытии 18-го тура (матч начнется в 19.45 и будет транслироваться на канале LTV7).
Сойдутся два коллектива, у которых по ходу сезона сменились главные тренеры, и которые не теряют надежд выправить ситуацию. В предыдущем туре, как известно, "Вентспилс" больно подскользнулся на "Аркадии", пропустив во втором тайме три мяча от РФШ и проиграв в итоге со счетом 1:4. Более того, "желто-синие" заканчивали эту игру в меньшинстве.
"Лиепая" в домашней встрече с "Ригой" могла спокойно рассчитывать на ничью, но команде Александра Старкова не хватило в тот вечер не только удачи, но и компетентного судейства. Дошло до того, что руководство "Лиепаи" выступило с открытым письмом, в котором раскритиковало работу бригады арбитров во главе с Виталием Спасенниковым. Но что было, того не вернешь... Как следствие - восьмое поражение в сезоне у лиепайчан (1:2).
Для любителей статистики могу сказать только одно - так плохо в чемпионате страны "Лиепая" не выступала лет 15 точно (хуже было только в 1994 году, когда в 22 матчах лиепайчане потерпели 15 поражений). А тут уже восемь в 15 встречах. Но у Старкова в "Лиепае" - большой карт-бланш, а значит процесс выздоровления будет проходить без шоковой терапии.
Кстати, 19 июня в "Вирслиге" открылось трансферное окно, когда в течении целого месяца клубы могут заявлять новых игроков. Разумеется, в курземских командах новички тоже появятся и, не исключено, что они выйдут на поле уже на этой неделе.
Так, к "Вентспилсу" присоединился забракованный в "Лиепае" 27-летний полузащитник Даниил Улимбашев, которые за последние семь лет сменил с десяток клубов. Но все равно умудрился стать двукратным чемпионом Латвии. Причем в 2014 году он сделал это как игрок "Вентспилса", а в 2016-м помог добраться до титула юрмальскому "Спартаку". Так что наставник "Вентспилса" Игорь Клесов в какой-то мере может считать Улимбашева своим.
Еще одним новичком "Вентспилса" стал переехавший из литовского "Стумбраса" бразилец Лукаш Виллела. Но тут рано делать какие-то прогнозы - не каждый бразилец Ромарио, Кака или Роналдо, не каждый с бразильским паспортом может ювелирно обращаться с мячом. Но усиление "Вентспилсу" все равно необходимо.
Так что если не забыть добавить сюда характерные для курземских дерби принципиальность и бескомпромиссность, на выходе мы получим очень увлекательный матч двух клубов, которым есть что доказывать и которые перед своими болельщиками в большом долгу.
На следующий день, 21 июня, встречаются "Даугавпилс" - "Елгава" и "Валмиера" - "Метта". В первом случае потерявший скорость и кураж "Даугавпилс" постарается исправить ситуацию, так как команда Виктора Мороза в последних пяти матчах потерпела четыре поражения с общим счетом 2:12. И если бы не домашняя победа над "Лиепаей" со счетом 1:0 в 16-м туре, то июнь можно было бы назвать для новичка "Вирслиги" просто ужасным.
"Елгава" с новым наставником в лице белоруса Олега Кубарева никак не может вытянуть себя из болота. Ничего пока не помогает. Вот и остается этому земгальскому клубу только одно - конкурировать с "Меттой" за то, чтобы не остаться на последнем месте.
А что касается "Валмиеры", то команда Тамаза Пертии продолжает вместе со "Спартаком" вести борьбу за третью строчку в турнирной таблице и за то, чтобы не отпускать далеко лидеров "Вирслиги" - футболистов "Риги" и РФШ. И пока что группа преследователей с такой задачей справляется - отставание той же "Валмиеры" от идущей второй РФШ по потерянным очкам составляет всего четыре балла.
Если РФШ 18-й тур пропускает, то "Рига" в пятницу померится силой со "Спартаком". Центральная игра тура пройдет на стадионе "Сконто" и, несомненно, станет самой жаркой.
Сможет ли лидер "Вирслиги" остановить юрмальский экспресс? Посмотрим. Ведь именно команда итальянца Нунцио Дзаветтьери досрочно выиграла неофициальный титул чемпиона второго круга, в семи матчах одержав шесть побед при одной ничьей (19 очков из 21 возможного при том, что в первом круге из 24 возможных юрмалчанами были взяты только шесть).
"Спартак" останавливаться не собирается, а "Рига" со своим новичком Абдисаламом Ибрахимом, которого хорошо знают в английском "Манчестер Сити", постарается наглядно продемонстрировать - кто в доме хозяин.