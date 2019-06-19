Убитая в Испании русская девочка: что стало известно?

Ее тело с раной на шее обнаружили вечером в воскресенье, 16 июня, знакомые ее матери, которая за пару дней до этого уехала в Россию и уже более суток не могла связаться с детьми, пишет "Медуза".

Испанские СМИ называют мать девочки Ольгой. Сообщается, что она попросила своих русских друзей проведать детей - они приехали и начали стучать в дверь. Никто не отозвался. Тогда один из жителей дома позволил прибывшим на поиски детей залезть внутрь через свой балкон. Девочка лежала в одной из комнат, в помещении был беспорядок и много крови.

Полиция продолжает поиски брата погибшей девочки - по сведениям местных журналистов, его никто не видел с субботы, 15 июня.

СМИ приводят разные данные о происходившем с семьей в последние дни перед убийством, пишет "Медуза".

Например, одна из соседок утверждает, что в субботу слышала спор между братом и сестрой, а также звук удара.

Накануне, по информации сайта 20 minutos, между матерью и сыном произошла ссора, после которой женщина уехала.

El Español приводит слова местного торговца, который позднее якобы видел в их квартире "крупного русского мужчину". По данным издания, соседи в последнее время заметили нехарактерное поведение брата погибшей девочки и видели у него порезы на руках.

Со ссылкой на испанские СМИ, "Медуза" пишет, что семья жила в этой квартире чуть больше года. Как долго они проживают в Испании - неизвестно. Некоторые из местных утверждают, что россияне мало общались с соседями, так как не владели языком.

По сведениям El Periodico, мать детей представлялась соседям как психолог и нередко уезжала, оставляя их одних.

Помимо этого, в испанском издании El Espanol появились сведения о том, что мать убитой девочки занималась нетрадиционными "репродуктивными" практиками, пишут "Вести.RU".

По сведениям издания, ряд испанских СМИ связал имя Ольги "с известным в определенных кругах психологом Ольгой Кавер, которая вела множество тренингов, помогая женщинам забеременеть, избавляясь от психологических проблем, а также писала книги и создала так называемый Институт репродукции PUER, который размещался в ее же жилище в Испании". Отмечается, что русскоязычные знакомые семьи предполагают, что Ольге мог кто-то отомстить за ее "странный бизнес".

В то же время, по мнению испанской прессы, преступление могло стать следствием ограбления. Есть также подозрения, что после убийства девочки ее брат был похищен.