Убитая в Испании русская девочка: что стало известно?

Как уже сообщалось, в каталонском городе Матаро была найдена мертвой девочка из России. Экспертиза показала, что девочку убили.
Ее тело с раной на шее обнаружили вечером в воскресенье, 16 июня, знакомые ее матери, которая за пару дней до этого уехала в Россию и уже более суток не могла связаться с детьми, пишет "Медуза".
Испанские СМИ называют мать девочки Ольгой. Сообщается, что она попросила своих русских друзей проведать детей - они приехали и начали стучать в дверь. Никто не отозвался. Тогда один из жителей дома позволил прибывшим на поиски детей залезть внутрь через свой балкон. Девочка лежала в одной из комнат, в помещении был беспорядок и много крови.
Полиция продолжает поиски брата погибшей девочки - по сведениям местных журналистов, его никто не видел с субботы, 15 июня.
СМИ приводят разные данные о происходившем с семьей в последние дни перед убийством, пишет "Медуза".
- Например, одна из соседок утверждает, что в субботу слышала спор между братом и сестрой, а также звук удара.
- Накануне, по информации сайта 20 minutos, между матерью и сыном произошла ссора, после которой женщина уехала.
- El Español приводит слова местного торговца, который позднее якобы видел в их квартире "крупного русского мужчину". По данным издания, соседи в последнее время заметили нехарактерное поведение брата погибшей девочки и видели у него порезы на руках.
Со ссылкой на испанские СМИ, "Медуза" пишет, что семья жила в этой квартире чуть больше года. Как долго они проживают в Испании - неизвестно. Некоторые из местных утверждают, что россияне мало общались с соседями, так как не владели языком.
По сведениям El Periodico, мать детей представлялась соседям как психолог и нередко уезжала, оставляя их одних.
Помимо этого, в испанском издании El Espanol появились сведения о том, что мать убитой девочки занималась нетрадиционными "репродуктивными" практиками, пишут "Вести.RU".
По сведениям издания, ряд испанских СМИ связал имя Ольги "с известным в определенных кругах психологом Ольгой Кавер, которая вела множество тренингов, помогая женщинам забеременеть, избавляясь от психологических проблем, а также писала книги и создала так называемый Институт репродукции PUER, который размещался в ее же жилище в Испании". Отмечается, что русскоязычные знакомые семьи предполагают, что Ольге мог кто-то отомстить за ее "странный бизнес".
В то же время, по мнению испанской прессы, преступление могло стать следствием ограбления. Есть также подозрения, что после убийства девочки ее брат был похищен.
Суд Каталонии сообщил, что "мать жертвы заявила об исчезновении другого ребенка, также несовершеннолетнего", подчеркнув, что "розыск не имеет никакой криминальной составляющей и призван обеспечить его безопасность".