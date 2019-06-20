Премьер требует объяснений по поводу смены совета Latvenergo

На взгляд Кариньша, для этого решения нет оснований, и он ждет от Немиро объяснений. Политики коалиции в интервью агентству LETA также не скрывали своего удивления решением министра.

Сопредседатель "Для развития/За!" Даниэль Павлютс заявил, что назначение временного совета Latvenergo произошло абсолютно не подобающим образом, и выразил недоумение по поводу внезапного увольнения предыдущего совета. По его словам, закон даже не предполагает назначения временного совета в данном случае.

Министр юстиции Янис Борданс заявил, что не может поддержать это решение и не видит для него оснований. По его словам, этот вопрос не рассматривался на совете сотрудничества партий коалиции. Хотя такие спорные вопросы, по мнению Борданса, нужно обсуждать с партнерами по коалиции, потому что ответственность за дальнейшие действия придется нести всему правительству.

По словам министра финансов Яниса Рейрса, нужно выслушать объяснение Немиро, прежде чем делать выводы.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в социальной сети Twitter напомнил коллегам и обществу, что Латвия, вступая в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пообещала укреплять профессиональное и политически нейтральное управление государственными предприятиями. "Это закреплено в нашем законодательстве, и отступления от него недопустимы", - подчеркнул он.

"Я надеюсь, что у министра экономики будет хорошее объяснение принятого решения. Оно однозначно необходимо для сохранения репутации правительства", - написал в социальной сети министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

"Сегодня был уволен профессиональный совет Latvenergo, который заменили политические ставленники. Грубо и непрофессионально. И очень недальновидно", - заявила коллега Немиро по партии министр здравоохранения Илзе Винькеле.

В свою очередь коллега Немиро по партии Атис Закатистов не видит существенной проблемы в решении Немиро уволить совет Latvenergo. По его словам, в данной ситуации назначение временного совета было логичным решением, однако постоянное правление будет избрано на конкурсной основе и в соответствии с принципами ОЭСР. По его мнению, поступок Немиро существенно не отличается от, например, действий министра сообщения Талиса Линкайтиса.

Как сообщалось ранее, вчера был уволен совет Latvenergo. В уволенном составе совета с 2016 года работали бывший руководитель DNB banka в Латвии Андрис Озолиньш, член правления национальной авиакомпании airBaltic Мартин Седлацки, бывший заместитель госсекретаря Минэкономики и бывший председатель правления аэропорта "Рига" Андрис Лиепиньш, экс-президент Ассоциации коммерческих банков Латвии и член правления АО "Валстс некустамие ипашуми" Мартиньш Бичевскис, а также бывшая председатель правления RB Rail Байба Рубеса.

Место уволенного совета занял временный совет, в состав которого вошли советник министра экономики Павел Ребенок, руководитель бюро министра Инесе Кублицка, член правления Латвийской ассоциации ветряной энергии Кристап Степанов, член правления АО Rigensis Bank Ренарс Дегро и Артур Шнориньш.

Немиро поблагодарил бывший совет Latvenergo, но заявил, что ему хотелось бы видеть более эффективную и активную работу совета, а также более оперативное решение вопроса о снижении тарифа распределительной системы электроэнергии. Министр заявил, что сейчас обязанности уволенных членов совета возьмет на себя временный совет, но позже на места в совете будет объявлен конкурс. Когда это произойдет, пока неизвестно.

По словам Немиро, он хотел бы, чтобы в совете Latvenergo работали эксперты, каждый из которых отвечал бы за свою область. Например, задачей первого было бы повышение финансовых показателей, второго - развитие "зеленой" электроэнергии, а сферой компетенции третьего было бы завоевание внешних рынков. По мнению Немиро, Latvenergo мог бы получить большую прибыль, работая в Литве, Эстонии и Польше.