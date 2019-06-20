Чт, 20.06.2019
ЛГБТ живут в центре наших обществ. Они здесь навсегда. Они должны быть видны, и они достойны уважения. Президент Австрии Александр Ван Дер Беллен.

В Индии автобус с пассажирами рухнул в реку, семь детей пропали без вести

Автобус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Как минимум семь детей пропали без вести в результате масштабной аварии, произошедшей в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию региона.

Как сообщается, несчастный случай произошел недалеко от города Лакхнау, столицы этого региона. Автобус с 29 пассажирами возвращался ночью со свадьбы. Внезапно водитель потерял управление, из-за чего автомобиль перевернулся и упал в реку.

Местные жители до прибытия экстренных служб смогли спасти всех 22 взрослых, но найти следы детей не получилось. Сотрудники полиции предполагают, что сильное течение могло унести их далеко от места аварии. К операции привлекли команду аквалангистов, однако до этого момента поиски детей не увенчались успехом.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ