В Индии автобус с пассажирами рухнул в реку, семь детей пропали без вести

Как сообщается, несчастный случай произошел недалеко от города Лакхнау, столицы этого региона. Автобус с 29 пассажирами возвращался ночью со свадьбы. Внезапно водитель потерял управление, из-за чего автомобиль перевернулся и упал в реку.

Местные жители до прибытия экстренных служб смогли спасти всех 22 взрослых, но найти следы детей не получилось. Сотрудники полиции предполагают, что сильное течение могло унести их далеко от места аварии. К операции привлекли команду аквалангистов, однако до этого момента поиски детей не увенчались успехом.