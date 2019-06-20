В Индии автобус с пассажирами рухнул в реку, семь детей пропали без вести

Как минимум семь детей пропали без вести в результате масштабной аварии, произошедшей в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию региона.
Как сообщается, несчастный случай произошел недалеко от города Лакхнау, столицы этого региона. Автобус с 29 пассажирами возвращался ночью со свадьбы. Внезапно водитель потерял управление, из-за чего автомобиль перевернулся и упал в реку.
Местные жители до прибытия экстренных служб смогли спасти всех 22 взрослых, но найти следы детей не получилось. Сотрудники полиции предполагают, что сильное течение могло унести их далеко от места аварии. К операции привлекли команду аквалангистов, однако до этого момента поиски детей не увенчались успехом.