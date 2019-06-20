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Никита Кучеров признан самым ценным игроком НХЛ. Василевский - лучшим вратарём

Никита Кучеров

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский нападающий "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров получил "Харт Трофи" - награду, присуждаемую самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Помимо российского хоккеиста на приз самому ценному игроку Лиги были номинированы канадцы Сидни Кросби ("Питтсбург") и Конор Макдэвид ("Эдмонтон").

В минувшем сезоне 26-летний россиянин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 128 (41+87) очков. Интересно, что подобная отметка не покорялась ни одному игроку НХЛ с сезона-1995/1996. 

Кучеров стал первым российским хоккеистом с 2013-го года, которому удалось выиграть "Харт Трофи". Ранее эту награду получали Сергей Фёдоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013) и Евгений Малкин (2012).

Лучшим вратарём сезона был признан соотечественник и партнёр по команде Кучерова Андрей Василевский. 24-летний хоккеист завоевал награду "Везина Трофи" впервые в своей карьере. Ранее из числа россиян этот приз получал только вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский (2013, 2017).

Лучшим дебютантом Лиги был признан нападающий "Ванкувер Кэнакс" швед Элиас Петтерссон, а лучшим тренером сезона Барри Троц ("Нью-Йорк Айлендерс").

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