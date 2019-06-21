"Учения не имеют цели или врага". Обращение вице-адмирала США к жителям Латвии

"Для меня большая честь руководить 47-ми ежегодными военными учениями Baltops в качестве капитана восстановленного 2-го флота США. Я хотел бы поблагодарить Латвию, одного из наших надежных союзников, которая является одной из принимающих стран в этом году. Учения Baltops 2019, начиная с их создания в 1972 году, продолжают укреплять потенциал сдерживания и обороны участвующих стран.

Мы знаем, что Балтийское море имеет большое значение для наших латвийских друзей, поэтому мы рассчитываем на вас как на экспертов в своих водах. Работая с вашими модернизированными военно-морскими силами, мы укрепим наш коллективный опыт в этой области, продолжая работу по поддержанию региональной стабильности, сохранению судоходства и открытых мировых торговых маршрутов.

Военно-морской флот США высоко ценит постоянное участие Латвии в учениях Baltops, а также способность штаба ВМС Латвии и корабля противоминной обороны Virsaitis управлять и контролировать подразделение противоминной деятельности в ходе обучения в этом году.

Миссия по борьбе с минами важна для притока сил, и вместе с вашими коллегами из Балтии вы создали Балтийскую военно-морскую эскадрилью.

Поддержка Латвии в подготовке учений Baltops и эскадрилья Балтийского моря является важнейшим элементом противоминной миссии, которая напрямую поддерживает способность НАТО действовать в Балтийском море.

Я убежден, что каждый союзник и партнер инвестирует в европейскую коллективную безопасность. Латвия не только выполнила свое обязательство по оборонному бюджету НАТО в размере 2% от ВВП, но также привержена поддержанию сильного и профессионального потенциала противоминной деятельности.

Без возможности эффективно обезвредить мины и обеспечить безопасный путь военно-морским суднам мы не смогли бы выполнить операции по десантированию, которые мы продемонстрировали во время учений.

Для безопасной и эффективной работы на побережье моряки должны хорошо знать окружающую среду. Наша команда опирается на знания, которыми располагают союзники в Латвии, что помогает нам понять окружающую среду, что, в свою очередь, помогает обеспечить безопасность Балтийского моря для военного и гражданского судоходства, которое является неотъемлемой частью экономики и безопасности Балтии.

Американский 2-ой флот был восстановлен в 2018 году в Норфолке, штат Вирджиния, для противодействия морской угрозе. В дополнение ко 2-му флоту я буду возглавлять Объединенное командование в Норфолке, которое является одной из трех объединенных команд НАТО. У нас есть превосходный, динамичный и маневроспособный флот, который может, при необходимости, иметь доступ к кораблям, самолетам, матросам и морской пехоте, которые будут выполнять любую поставленную перед нами задачу.

Латвия играет очень важную роль в этих учениях как одна из стран, в которой проходит часть учений Baltops. Таким образом, Латвия демонстрирует свою непоколебимую приверженность своим союзникам, партнерам и региональной безопасности. Во время учений корабль военно-морских сил Испании Juan Carlos I провел операцию по десантированию на берегу Балтийского моря, а также были проведены учения по ближней авиационной поддержке.

В этом году целью обучения Baltops является укрепление и совершенствование существующего сотрудничества и партнерства между нашими вооруженными силами, демонстрируя их присутствие и объединенную военно-морскую мощь.

Мы будем проводить наши операции в строгом соответствии с международными нормами и правилами.

Эти учения не имеют цели или врага - они демонстрируют, что НАТО как союз может и будет защищать себя от любого врага.

Важно, чтобы аналогично мыслящие союзники и партнеры собрались вместе, чтобы воспрепятствовать агрессии и остановить тех, кто пытается препятствовать или угрожать верховенству права на море.

Участвуя в учениях, мы улучшаем наши возможности взаимного сотрудничества и демонстрируем нашу коллективную приверженность сдерживанию потенциальных противников при защите наших общих стратегических интересов. Вместе мы являемся частью самого мощного военного союза в мире.

Вот почему мы объединяем нашу деятельность с нашими партнерами и союзниками в целях обеспечения глобальной безопасности от имени наших народов. Мы рады и гордимся тем, что служим вместе с Латвийскими вооруженными силами. Как я уже говорил, мы сильнее, когда работаем вместе.