Рижанам придется платить больше за отопление и горячую воду

Комиссию по регулированию общественных услуг сообщает о том, что подтверждены новые тарифы Rīgas siltums. Это означает, что за отопление и горячую воду рижанам нужно будет платить на 15% больше.
Цена за 1 МВт станет выше на 7,51 евро.
Регулятор уже сейчас утвердил тариф на производство электроэнергии на когенерационной станции Ziepniekkalns, что образует часть от окончательного тарифа Rīgas siltums.
В первую очередь увеличение тарифа объясняется ростом цен на природный газ.
В прошлом году отопительный сезон Rīgas siltums составил 202 дня - с 5 октября по 24 апреля. В данный момент долг жителей предприятию достиг 18, 78 миллионов евро.
Отмечается, что тариф предприятия не менялся уже шесть лет с июня 2013 года.