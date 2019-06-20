Чт, 20.06.2019
Во время правления Путина политические репрессии стали обязательной составляющей государственной политики РФ. Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ)

Рижанам придется платить больше за отопление и горячую воду

ФОТО: Lita Krone/LETA

Комиссию по регулированию общественных услуг сообщает о том, что подтверждены новые тарифы Rīgas siltums. Это означает, что за отопление и горячую воду рижанам нужно будет платить на 15% больше. 

Цена за 1 МВт станет выше на 7,51 евро. 

Регулятор уже сейчас утвердил тариф на производство электроэнергии на когенерационной станции Ziepniekkalns, что образует часть от окончательного тарифа Rīgas siltums.

В первую очередь увеличение тарифа объясняется ростом цен на природный газ.

В прошлом году отопительный сезон Rīgas siltums составил 202 дня - с 5 октября по 24 апреля. В данный момент долг жителей предприятию достиг 18, 78 миллионов евро.

Отмечается, что тариф предприятия не менялся уже шесть лет с июня 2013 года.

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