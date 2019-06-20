Остапенко заработала больше 8 миллионов долларов

В последнее время латвийская теннисистка Алёна Остапенко вновь начала радовать своими успехами на корте.
22-летняя теннисистка в Бирмингеме преодолела уже два раунда. За выход в четвертьфинал Остапенко заработала 26 885 тысяч долларов. До этого на счету Остапенко было 7 986 951 миллионов долларов, что позволило ей перевалить за отметку 8 миллионов долларов премиальных.
Свой банковский счёт Алёна сможет пополнить уже в эту пятницу, если обыграет хорватку Петру Мартич.
Остапенко является самой состоятельной теннисисткой не только в Латвии, но и в странах Балтии. Второе место занимает первая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая за время своей карьеры заработала 6,9 миллионов долларов.
Замыкает тройку самых богатых теннисисток в странах Балтии эстонка Кайя Канепи. 34-летняя спортсменка заработала 6 миллионов долларов.
Самым состоятельным теннисистом по-прежнему является Эрнест Гулбис, который последнее время демонстрирует крайне неубедительную игру. На счету 30-летнего спортсмена 7,1 миллиона долларов.