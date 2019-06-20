Остапенко заработала больше 8 миллионов долларов

22-летняя теннисистка в Бирмингеме преодолела уже два раунда. За выход в четвертьфинал Остапенко заработала 26 885 тысяч долларов. До этого на счету Остапенко было 7 986 951 миллионов долларов, что позволило ей перевалить за отметку 8 миллионов долларов премиальных.