Прокуратура обвиняет Закатистова в мошенничестве на 27 000 евро

В распространенном прокуратурой заявлении второй фигурант дела не назван, но агентству LETA известно, что это предприниматель Виестурс Тамужс.

Согласно обвинению, в 2016 году Закатистов вместе с Тамужсем договорились о получении мошенническим путем денежных средств у Eco Baltia grupa, дочернего предприятия Eco Baltia, в целях финансирования Закатистова как представителя политической партии.

Тамужс информировал председателя и члена правления Eco Baltia о необходимости получить консультации Закатистова по стратегическим вопросам, уже заранее зная, что консультации фактически не будут предоставлены.

В соответствии с договорами, которые были заключены между Eco Baltia grupa и принадлежащим Закатистову Per capita, в период с июня 2016 года по май 2017 года он должен был предоставить консультации по изменениям в организации управления компанией и политике в сфере экологии, устойчивого развития и экономии ресурсов.

Хотя консультации фактически не предоставлялись, Закатистов каждый месяц подавал Eco Baltia grupa счет для их оплаты, а Тамужс не информировал руководство предприятия о том, что предусмотренные консультации не предоставляются.

В целом Eco Baltia grupa перечислила на счет Per capita 26 620 евро. Последний счет на сумму 2420 евро предприятие не оплатило, так как руководство компании заподозрило, что заключенный договор о консультациях используется для незаконного финансирования политической партии.

По делу продолжается досудебное расследование.

В начале июня парламент выдал Закатистова для уголовного преследования. Согласно Регламенту Сейма, он не может участвовать в заседаниях парламента и его комиссий. В то же время Закатистов остается руководителем фракции KPV LV и парламентским секретарем Минфина.