KNAB проверил Мадонский участок Госполиции

В KNAB указали, что цель процессуальных действий состояла в проверке информации, предоставленной в заявлении, уголовный процесс по которому был начат 25 апреля.

Ни один сотрудник полиции не отстранен от исполнения должностных обязанностей. Также известно, что в ходе процессуальных действий никто не задержан.

Более подробной информации в интересах следствия KNAB не предоставляет.