KNAB проверил Мадонский участок Госполиции

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 19 июня провело неотложные процессуальные действия в Мадонском участке Видземского регионального управления Госполиции, сообщили агентству LETA в бюро.
В KNAB указали, что цель процессуальных действий состояла в проверке информации, предоставленной в заявлении, уголовный процесс по которому был начат 25 апреля.
Ни один сотрудник полиции не отстранен от исполнения должностных обязанностей. Также известно, что в ходе процессуальных действий никто не задержан.
Более подробной информации в интересах следствия KNAB не предоставляет.
Мадонский участок полиции уже раньше привлекал внимание надзорных органов, в частности, в прошлом году на основе заявления о нечестных и неэтичных действия троим его сотрудникам были сделаны замечания.