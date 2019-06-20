Сейм одобрил запрет на советскую и нацистскую символику

"Люди должны понимать, что ношение нацистской или советской формы и символики на публичных мероприятиях не допустимо в нашей стране", - подчеркнул председатель Комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.

Поправки предусматривают, что на собраниях, шествиях и пикетах запрещается использовать одежду или форму бывшего СССР или его республик и репрессивных учреждений Военных сил Германии.

Также запрещается носить элементы этой одежды, совокупность которых (куски одежды, аксессуары, знаки распознавания, кокарды, нашивки на плечи, экипировка) визуально позволяет идентифицировать упомянутые вооруженные силы или репрессивные учреждения.

Запрет включает в себя также символику, гимны и гербы бывшего СССР, его республик и нацистского режима, а также репрессивных учреждений. В число запретных символов входят нацистская свастика, пятиконечная звезда и серп с молотом. Запрещены также одежда и символика НКВД и Красной армии.

За нарушение закона предусмотрен штраф — до 700 евро для физических лиц и до 7100 евро для юридических.