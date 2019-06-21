Пт, 21.06.2019
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Reuters: Трамп предупредил Иран о "неминуемом нападении" США

Дональд Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

Глава США Дональд Трамп направил властям Ирана сообщение с предупреждением о "неминуемом нападении" Соединенных Штатов. Как передали Reuters иранские чиновники, данное сообщение было передано через представителей Омана.

В сообщении президент США также отметил, что он против войны с Ираном и хочет обсудить на переговорах "различные проблемы". Иранские чиновники сообщили, что Трамп дал стране "небольшое время" на ответ.

В Иране заявили агентству, что дали посредникам понять, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи против любых переговоров.

Как ранее сообщало издание The New York Times Трамп в четверг подтвердил, а затем отозвал авиаудары по Ирану.

Когда пришел приказ об отмене, корабли уже были на позициях, а самолеты в воздухе.

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