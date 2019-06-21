Пт, 21.06.2019
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Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Фернандо Торрес

ФОТО: Reuters/ScanPix

Испанский нападающий Фернандо Торрес решил завершить футбольную карьеру в возрасте 35 лет.

"У меня есть для вас очень важное объявление. После 18 захватывающих лет пришло время объявить о завершении карьеры", - написал Торрес в своём Twitter.

Испанец также написал, что подробности своего решения он озвучит в ближайшее воскресенье на пресс-конференции в Токио. Именно в японской команде "Саган Тосу" Торрес провёл свой последний сезон.

Фернандо Торрес является воспитанником мадридского "Атлетико". Именно в этой команде испанец дебютировал в профессиональном футболе в возрасте 17 лет. После "Атлетико" испанец играл в "Ливерпуле", лондонском "Челси" и "Милане", а затем вновь вернулся в Мадрид.

В составе "Челси" испанец стал победителем Лиги чемпионов в 2012 году. Кроме того на счету Торреса две победы в Лиге Европы, а также две победы на чемпионате Европы (2008, 2012) и одна на чемпионате мира (2010) со сборной Испании.

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