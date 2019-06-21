Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

"У меня есть для вас очень важное объявление. После 18 захватывающих лет пришло время объявить о завершении карьеры", - написал Торрес в своём Twitter.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019

Испанец также написал, что подробности своего решения он озвучит в ближайшее воскресенье на пресс-конференции в Токио. Именно в японской команде "Саган Тосу" Торрес провёл свой последний сезон.

Фернандо Торрес является воспитанником мадридского "Атлетико". Именно в этой команде испанец дебютировал в профессиональном футболе в возрасте 17 лет. После "Атлетико" испанец играл в "Ливерпуле", лондонском "Челси" и "Милане", а затем вновь вернулся в Мадрид.