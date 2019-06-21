Полиция во время праздника будет усиленно контролировать ситуацию на дорогах в Курземе

Работники Курземского регионального управления Госполиции в праздничные выходные будут работать в усиленном режиме, чтобы контролировать ситуацию на дорогах, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнева.
Полиция будет проверять, не находятся ли водители за рулем в состоянии опьянения, соблюдают ли разрешенную скорость. Также внимание будет уделяться наименее защищенным участникам дорожного движения - велосипедистам, мопедистам и пешеходам.
В прошлом году на Лиго в Курземском регионе 20 водителей транспортных средств были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 12 велосипедистов.