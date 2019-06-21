Пт, 21.06.2019
Зеленский - талантливый человек, я помню его выступления на КВН в Москве в 2000-х. Все это было талантливо и смешно. То, что мы видим, это не смешно. Это трагедия, а не комедия. Президент России Владимир Путин
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Полиция во время праздника будет усиленно контролировать ситуацию на дорогах в Курземе

Полиция во время праздника будет усиленно контролировать ситуацию на дорогах в Курземе

Профилактический рейд Госполиции

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Работники Курземского регионального управления Госполиции в праздничные выходные будут работать в усиленном режиме, чтобы контролировать ситуацию на дорогах, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнева.

Полиция будет проверять, не находятся ли водители за рулем в состоянии опьянения, соблюдают ли разрешенную скорость. Также внимание будет уделяться наименее защищенным участникам дорожного движения - велосипедистам, мопедистам и пешеходам.

В прошлом году на Лиго в Курземском регионе 20 водителей транспортных средств были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 12 велосипедистов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ