Дзюба выругался матом во время "прямой линии" с Путиным

Один из вопросов Путин задал популярный видеоблогер Амиран Сардаров, который спросил президента России об ограничениях в российском сегменте интернета, а в конце вопроса прорекламировал своё заведение с шаурмой и пригласил туда Путина.

В этот момент режиссёр трансляции перевёл камеру на Артёма Дзюбу, который находился в зале. Футболист неодобрительно покачал головой и сказал что-то сидящему рядом актёру Александру Петрову.