Дзюба выругался матом во время "прямой линии" с Путиным

В четверг, 20 июня, состоялась "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Реакция футболиста сборной России Артёма Дзюбы на один из вопросов стала популярной в социальных сетях.
Один из вопросов Путин задал популярный видеоблогер Амиран Сардаров, который спросил президента России об ограничениях в российском сегменте интернета, а в конце вопроса прорекламировал своё заведение с шаурмой и пригласил туда Путина.
В этот момент режиссёр трансляции перевёл камеру на Артёма Дзюбу, который находился в зале. Футболист неодобрительно покачал головой и сказал что-то сидящему рядом актёру Александру Петрову.
Пользователи социальных сетей предположили, что Дзюба сказал что-то нецензурное на счёт наглости Сардарова. Собственно вот этот эпизод, где всё прекрасно читается по губам футболиста.