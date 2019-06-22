Сб, 22.06.2019
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Российскую фигуристку затравили за фото в купальнике

Анна Погорилая

ФОТО: instagram.com/nevskaya_pogorilaya_

Российская фигуристка Анна Погорилая оказалась в центре внимания после того, как опубликовала в своём Instagram фотографию в купальнике.

Казалось бы, ну и что здесь такого? Но Погорилая столкнулась с настоящим потоком негативных комментариев в свой адрес. Всё дело в том, что ранее фигуристка раскритиковала Елизавету Туктамышеву за "обнажёнку" на льду.

"Я себя уважаю как девушка. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребёнок посмотрит на такие выступления и спросит: "Мам, это что?", - заявила тогда Погорилая в интервью "АиФ".

Туктамышева тогда молчать не стала и ответила Погорилой при помощи своего Twitter: "Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет. Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей".

Именно за этот "обмен любезностями", который произошёл ещё в марте, Погорилая сейчас столкнулась с критикой за фото с пляжа. Пользователи Instagram обвиняют её в лицемерии. Правда, не очень понятно в чём именно заключается лицемерие. Погорилая имела ввиду раздевание на льду во время выступления перед тысячами зрителей и телекамерами, а не перед камерой личного мобильного на пляже у моря.

Возможно, на льду Погорилая действительно добилась меньшего, чем Туктамышева. Зато на пляже она даст фору кому угодно. Пока непонятно, когда Анна вернётся на лёд и вернётся ли вообще, но даже в случае завершения карьеры - внимание со стороны СМИ и поклонников ей точно обеспечено.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот взгляд😹😏 this sight😝#artonice #artonice2017 #annapogorilaya #sightseen

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My feelings for you #artonice #annapogorilaya #mygame #artonice2017

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