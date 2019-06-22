Российскую фигуристку затравили за фото в купальнике

Казалось бы, ну и что здесь такого? Но Погорилая столкнулась с настоящим потоком негативных комментариев в свой адрес. Всё дело в том, что ранее фигуристка раскритиковала Елизавету Туктамышеву за "обнажёнку" на льду.

"Я себя уважаю как девушка. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребёнок посмотрит на такие выступления и спросит: "Мам, это что?", - заявила тогда Погорилая в интервью "АиФ".

Туктамышева тогда молчать не стала и ответила Погорилой при помощи своего Twitter: "Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет. Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей".

Именно за этот "обмен любезностями", который произошёл ещё в марте, Погорилая сейчас столкнулась с критикой за фото с пляжа. Пользователи Instagram обвиняют её в лицемерии. Правда, не очень понятно в чём именно заключается лицемерие. Погорилая имела ввиду раздевание на льду во время выступления перед тысячами зрителей и телекамерами, а не перед камерой личного мобильного на пляже у моря.