Пт, 21.06.2019
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Легендарный вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси"

Петр Чех

ФОТО: Reuters/LETA

Чешский голкипер Петр Чех завершил карьеру, но решил не завязывать с футболом окончательно. Бывший вратарь "Челси" вернулся в лондонский клуб, где станет техническим и спортивным советником.

Задачей 37-летнего Чеха станет связь молодёжных коллективов с первой командой. Кроме того Петр будет консультантом нового главного тренера команды по вопросам, касающимся футбола.

Петр Чех последние четыре сезона провёл в лондонском "Арсенале", но в минувшем сезоне вышел на поле в матчах Английской Премьер Лиги (АПЛ) всего семь раз.

Карьеру футболиста Петр начал у себя на родине, а затем с 2002 по 2004 год играл за французский "Ренн". После этого вратарь провёл 11 сезонов в лондонском "Челси", с котором четыре раза становился чемпионом Англии, а также по разу побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

На счету футболиста 124 матча за национальную сборную Чехии, карьеру в которой он завершил в 2016 году.

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