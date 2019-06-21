Легендарный вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси"

Задачей 37-летнего Чеха станет связь молодёжных коллективов с первой командой. Кроме того Петр будет консультантом нового главного тренера команды по вопросам, касающимся футбола.

I feel very privileged to have this opportunity to join @Chelseafc again and help create the best possible high level performance environment to continue the success the club has had over the past 15 years ... pic.twitter.com/FvcZc698mx — Petr Cech (@PetrCech) June 21, 2019

Петр Чех последние четыре сезона провёл в лондонском "Арсенале", но в минувшем сезоне вышел на поле в матчах Английской Премьер Лиги (АПЛ) всего семь раз.

Карьеру футболиста Петр начал у себя на родине, а затем с 2002 по 2004 год играл за французский "Ренн". После этого вратарь провёл 11 сезонов в лондонском "Челси", с котором четыре раза становился чемпионом Англии, а также по разу побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.