Прохладно и солнечно: синоптики рассказали о погоде на субботу

Ночью и утром местами на востоке страны еще ожидаются дожди, возможны грозы. На большей части территории будет небольшая облачность.

Минимальная температура воздуха ночью составит +13..+17 градусов. Максимальная температура днем - от +18 до +20 градусов на западном побережье Курземе и Видземском побережье и до +25 градусов в Латгале.

Будет дуть умеренный западный ветер, в Видземе он усилится в порывах до 13 метров в секунду.