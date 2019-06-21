Прохладно и солнечно: синоптики рассказали о погоде на субботу

Из-за холодного атмосферного фронта в субботу, 22 июня, погода в Латвии станет более прохладной, прогнозируют синоптики.
Ночью и утром местами на востоке страны еще ожидаются дожди, возможны грозы. На большей части территории будет небольшая облачность.
Минимальная температура воздуха ночью составит +13..+17 градусов. Максимальная температура днем - от +18 до +20 градусов на западном побережье Курземе и Видземском побережье и до +25 градусов в Латгале.
Будет дуть умеренный западный ветер, в Видземе он усилится в порывах до 13 метров в секунду.
В Риге в субботу ожидается незначительная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха понизится до +15..+17 градусов, днем составит около +22 градусов.