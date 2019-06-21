Пт, 21.06.2019
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Прохладно и солнечно: синоптики рассказали о погоде на субботу

Иллюстративное фото.

ФОТО: pexels.com

Из-за холодного атмосферного фронта в субботу, 22 июня, погода в Латвии станет более прохладной, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром местами на востоке страны еще ожидаются дожди, возможны грозы. На большей части территории будет небольшая облачность.

Минимальная температура воздуха ночью составит +13..+17 градусов. Максимальная температура днем - от +18 до +20 градусов на западном побережье Курземе и Видземском побережье и до +25 градусов в Латгале.

Будет дуть умеренный западный ветер, в Видземе он усилится в порывах до 13 метров в секунду.

В Риге в субботу ожидается незначительная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха понизится до +15..+17 градусов, днем составит около +22 градусов.

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