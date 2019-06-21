Пт, 21.06.2019
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Трамп отменил атаку на Иран за 10 минут до назначенного времени

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Президент США Дональд Трамп.

ФОТО: AP/Scanpix

В пятницу, 21 июня, президент США Дональд Трамп отозвал атаку на Иран за 10 минут до того как самолеты пошли на взлет. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. 

Как заявил политик, он принял это решение после того как узнал о том, что в результате нападения погибло бы около 150 человек. Трамп указал, что такое число жертв несоразмерно с одним беспилотником. 

Он добавил, что Иран ощущает последствия американских санкций, кроме того, президент не спешит. 

"Наша армия модернизированная, новая и готова к бою. У Ирана никогда не будет ядерного оружия", - написал Трамп. 

Напряжение в регионе усилилось после того как Иран сообщил, что в четверг, 20 июня, был сбит дрон США. 

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