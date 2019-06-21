Трамп отменил атаку на Иран за 10 минут до назначенного времени

Как заявил политик, он принял это решение после того как узнал о том, что в результате нападения погибло бы около 150 человек. Трамп указал, что такое число жертв несоразмерно с одним беспилотником.

Он добавил, что Иран ощущает последствия американских санкций, кроме того, президент не спешит.

"Наша армия модернизированная, новая и готова к бою. У Ирана никогда не будет ядерного оружия", - написал Трамп.

Напряжение в регионе усилилось после того как Иран сообщил, что в четверг, 20 июня, был сбит дрон США.