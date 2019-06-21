Трамп отменил атаку на Иран за 10 минут до назначенного времени

В пятницу, 21 июня, президент США Дональд Трамп отозвал атаку на Иран за 10 минут до того как самолеты пошли на взлет. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Как заявил политик, он принял это решение после того как узнал о том, что в результате нападения погибло бы около 150 человек. Трамп указал, что такое число жертв несоразмерно с одним беспилотником.
Он добавил, что Иран ощущает последствия американских санкций, кроме того, президент не спешит.
"Наша армия модернизированная, новая и готова к бою. У Ирана никогда не будет ядерного оружия", - написал Трамп.
Напряжение в регионе усилилось после того как Иран сообщил, что в четверг, 20 июня, был сбит дрон США.
....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019