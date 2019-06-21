Анастасия Севастова вышла в полуфинал турнира на Мальорке

Севастова, которая занимает 12-е место в мировом рейтинге, обыграла Ван Яфань (58-е место) со счётом 6:2, 6:1. Ранее теннисистки не встречались между собой.

Матч продолжался 1 час. За это время Севастова выполнила два эйса, два раза ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Яфань трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.

В 1/2 финала соревнований Mallorca Open Севастова скрестит ракетки с американкой Софией Кенин, которая занимает 30-е место в мировом рейтинге. Ранее теннисистки не встречались между собой.

Для Анастасии Севастовой турнир на Мальорке можно назвать успешным. В 2017 году она завоевала главный трофей, а в 2016 и 2018 годах проигрывала в финале. В этом году латвийской теннисистке предстоит защитить 180 рейтинговых очков.