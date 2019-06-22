Футбол с Владимиром Ивановым: В курземском дерби - "желто-синяя" лихорадка, "Рига" - промежуточный чемпион

Второй круг чемпионата Латвии по футболу завершен, черта под которым была подведена четырьмя матчами 18-го тура в Риге, Валмиере, Лиепае и Даугавпилсе. И как же здорово, что снова все перевернулось с ног на голову. Например, центральный матч "Рига" - "Спартак" вдруг превращается на стадионе "Сконто" в избиение юрмальского младенца, "Лиепая" просто унизила "Вентспилс" в принципиальном курземском дерби, аутсайдеры "Вирслиги" - "Елгава" и "Метта", словно сговорившись, соревнуются - кто не останется последним. Чудеса да и только! Впрочем, есть и закономерность - на экваторе турнира лучшей командой остается "Рига".
Как раз и хочется начать с низов. "Елгава" аж с 27 апреля ни разу не побеждала. Во многом из-за этого легенда английского "Саутгемптона" Марьян Пахарь не выдержал и "сошел на ближайшей станции", подав в отставку. Семь туров без побед - это не шутки, а для "Елгавы", которая никогда на самом деле не знала, что такое быть аутсайдером - это еще и провал по всем статьям. Но его сменщику из Белорусси Олегу Кубареву двух матчей вполне хватило, чтобы напомнить своим игрокам - что такое побеждать.
Выезд в Даугавпилс получился славным - победа 2:0, которая стала для земгальского клуба словно глоток свежего воздуха (любопытно, что предыдущая победа елгавчан также была одержана в матче с "Даугавпилсом"). А вот "Даугавпилс" задыхается - пять поражений в последних шести матчах говорят сами за себя. В принципе, не один клуб "Вирслиги" в этом сезоне не избежал провалов. Судя по всему, дошла очередь и до "Даугавпилса", который, казалось, еще вчера был третьим, а сегодня уже идет на седьмом месте. Причем от "сладкой парочки" - "Елгавы" и "Метты", его отделяют мизерные три очка.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties @fkjelgava vārtu guvumus pret @BFC_Daugavpils (2:0).— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 21, 2019
JEL: Daniils Hvoiņickis (13'), Renārs Rode (45 +1')#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #BFCvsJEL pic.twitter.com/wzHS9gU2aM
"Елгава" пусть и выиграла, но радовалась она не долго. А все потому, что "Метта" сотворила, пожалуй, главную сенсацию тура, не испугавшись "Валмиеру". Более того, победа рижанами была добыта на чужой территории - все те же 2:0 (у команды Андриса Рихертса - это вторая победа кряду).
Так что в этом веселом сезоне понятия "фаворит" или "аутсайдер" очень даже условные. Об этом же днем ранее шла речь в матче "Лиепая" - "Вентспилс". 87-е по счету курземское дерби получилось очень даже контрастным, я бы сказал черно-белым. Лиепайчане одержали первую в этом сезоне крупную победу, впервые за игру провели четыре гола, унизив своего принципиального соперника - 4:0.
Если в прошлом туре защитник РФШ и сборной Латвии Виталий Ягодинский в матче с "Вентспилсом" оформил хет-трик, то на этот раз "желто-синие" помогли улучшить свою личную статистику 29-летнему нигерийскому полузащитнику "Лиепаи" Ричарду Фрайдею, который также отличился трижды. Причем уже на 50-й минуте команда Александра Старкова сняла все вопросы о победителе, забив все свои мячи в этой встрече.
То, что сейчас происходит с вице-чемпионом Латвии "Вентспилсом" даже кризисом не назовешь. Это какой-то системный сбой, который исправить во второй части чемпионата будет очень сложно.
Так что нечего удивляться тому, что "Лиепая", которую еще недавно хоронили все кому не лень, сегодня уже догоняет "Вентспилс", и имеет куда более радужные перспективы, нежели команда Игоря Клесова.
Что бы мы не говорили о квалификации этого специалиста (когда-то Клесов был верным оруженосцем Александра Старкова, который в том числе вместе с ним приводил московский "Спартак" к "серебру" чемпионата России), но пока что ему не удается нормализовать ситуацию. Не хватает ни его усилий, ни усилий главного мотиватора Адлана Шишханова, который давно стер границы между владельцем клуба и тренером. В руководстве "Вентспилса" все перемешалось каким-то странным образом, и также это касается самой игры. Во всяком случае "Вентспилс" прошлогоднего образца и нынешнего - словно две команды из разных лиг.
Что касается центрального матча тура с участием действующего чемпиона страны "Риги" и лучшей команды второго круга юрмальского "Спартака" (в восьми матчах- шесть побед и одна ничья), то в выигрыше наверняка остался болельщик, который не поленился в пятницу вечером прийти на стадион "Сконто". Счет говорит сам за себя - 6:1 в пользу хозяев поля. Это самый крупный результат в этом сезоне в "Вирслиге".
И как тут не вспомнить игру 9-го тура, когда "Спартак" дома уступил "Риге" со счетом 0:4. Получается, что для рижан спартаковский клуб - это отличный полигон. Десять голов за две игры надо уметь еще провести. Но "Спартак" даже в статусе чемпиона второго круга не оказал достойного сопротивления, таким вот печальным образом прервав свою серию из пяти побед кряду. Увы и ах, так как изначально все ожидали упорнейшей дуэли. А получилось то, что получилось...
⏯✅ VIDEO: Noskaties spēles @RigaFC_Official - @fkspartaks (6:1) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 21, 2019
⚽RIG: Olegs Laizans (15'), Deniss Rakels (18'), Felipe Brisola (45 +2'), Joel Bopesu (49'), Kamil Bilinski (67', 90 +3')
⚽SPA: Richie Ennin (59')#Virsliga2019 #Futbols #OptibetVirsliga #RIGvsSPA pic.twitter.com/MaPC7bwo9r
К началу второго тайма все было уже фактически ясно - 4:0. А в оставшееся время дубль оформил поляк Камиль Билиньски. У "Риги" эта победа стала 11-й в сезоне и команда Михаила Конева отныне - единоличный лидер первенства. Промежуточный финиш "Вирслиги" - за действующим чемпионом страны (у "Риги" 34 очка, у РФШ - 31).
Во втором тайме в составе "Риги" на поле вышел еще в этом году игравший на Кипре полузащитник из Сомали Абдисалам Ибрахим. Тот самый, который знает, что такое система "Манчестер Сити". За десять с небольшим дебютных минут он успел схлопотать желтую карточку. Не то, что нападающий сборной Латвии и также "возвращенец" с Кипра Денис Ракель. который играл с первых минут, ставший автором одного из голов.
Из-за осечки "Валмиеры", "Спартак" все равно остается по итогам второго круга на третьей позиции. Но что бросается в глаза, когда речь идет о команде Нунцио Дзаветтьери - это разница забитых и пропущенных мячей. В эти цифры трудно поверить, но это факт - 23:28. То есть "минус 5". А еще статус самого бескомпромиссного коллектива (восемь побед и семь поражений при одной ничьей). Третий круг откроется матчами 19-го тура, который уже не за горами (25 июня).