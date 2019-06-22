Футбол с Владимиром Ивановым: В курземском дерби - "желто-синяя" лихорадка, "Рига" - промежуточный чемпион

Как раз и хочется начать с низов. "Елгава" аж с 27 апреля ни разу не побеждала. Во многом из-за этого легенда английского "Саутгемптона" Марьян Пахарь не выдержал и "сошел на ближайшей станции", подав в отставку. Семь туров без побед - это не шутки, а для "Елгавы", которая никогда на самом деле не знала, что такое быть аутсайдером - это еще и провал по всем статьям. Но его сменщику из Белорусси Олегу Кубареву двух матчей вполне хватило, чтобы напомнить своим игрокам - что такое побеждать.

"Елгава" ФОТО: FK Jelgava/Facebook

Выезд в Даугавпилс получился славным - победа 2:0, которая стала для земгальского клуба словно глоток свежего воздуха (любопытно, что предыдущая победа елгавчан также была одержана в матче с "Даугавпилсом"). А вот "Даугавпилс" задыхается - пять поражений в последних шести матчах говорят сами за себя. В принципе, не один клуб "Вирслиги" в этом сезоне не избежал провалов. Судя по всему, дошла очередь и до "Даугавпилса", который, казалось, еще вчера был третьим, а сегодня уже идет на седьмом месте. Причем от "сладкой парочки" - "Елгавы" и "Метты", его отделяют мизерные три очка.

"Елгава" пусть и выиграла, но радовалась она не долго. А все потому, что "Метта" сотворила, пожалуй, главную сенсацию тура, не испугавшись "Валмиеру". Более того, победа рижанами была добыта на чужой территории - все те же 2:0 (у команды Андриса Рихертса - это вторая победа кряду).

Так что в этом веселом сезоне понятия "фаворит" или "аутсайдер" очень даже условные. Об этом же днем ранее шла речь в матче "Лиепая" - "Вентспилс". 87-е по счету курземское дерби получилось очень даже контрастным, я бы сказал черно-белым. Лиепайчане одержали первую в этом сезоне крупную победу, впервые за игру провели четыре гола, унизив своего принципиального соперника - 4:0.

Если в прошлом туре защитник РФШ и сборной Латвии Виталий Ягодинский в матче с "Вентспилсом" оформил хет-трик, то на этот раз "желто-синие" помогли улучшить свою личную статистику 29-летнему нигерийскому полузащитнику "Лиепаи" Ричарду Фрайдею, который также отличился трижды. Причем уже на 50-й минуте команда Александра Старкова сняла все вопросы о победителе, забив все свои мячи в этой встрече.

То, что сейчас происходит с вице-чемпионом Латвии "Вентспилсом" даже кризисом не назовешь. Это какой-то системный сбой, который исправить во второй части чемпионата будет очень сложно.