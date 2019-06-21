Сб, 22.06.2019
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В Венгрии 79-летний лидер неонацистов осужден пожизненно

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Тюрьма. Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В пятницу, 21 июня, суд Венгрии приговорил 79-летнего лидера неонацистов к пожизненному заключению за то, что он застрелил полицейского более двух лет назад.

В 2016 году Иштван Геркеш убил 46-летнего полицейского, который вместе со своим коллегой собирался провести обыск по его месту жительсява на северо-западе Венгрии. Геркеш отказался сотрудничать с полицейскими и стал в них стрелять.

Осужденный около 20 лет руководил неонацистской группировкой "Венгерский национальный фронт"(Magyar Nemzeti Arcvonal), до тех пор пока ее не запретили в декабре 2016 года.

"Венгерский национальный фронт" раньше организовывал паравоенные учения в лесу недалеко от дома Геркеша. В учениях участвовали правые экстремисты со всей Европы, а также агенты российской службы ГРУ, что вызывает вопросы о возможных связях группировки с Москвой. 

В ходе судебного разбирательства, которое длилось 14 месяцев, Геркеш заявил, что убил полицейского после того, как второй страж порядка расстрелял его. В свою очередь ранее он говорил, что полицейского застрелил его собственный коллега.

Свидетели рассказали, что Геркеш первым открыл огонь, а затем был ранен в перестрелке.

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