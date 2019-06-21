В Венгрии 79-летний лидер неонацистов осужден пожизненно

В 2016 году Иштван Геркеш убил 46-летнего полицейского, который вместе со своим коллегой собирался провести обыск по его месту жительсява на северо-западе Венгрии. Геркеш отказался сотрудничать с полицейскими и стал в них стрелять.

Осужденный около 20 лет руководил неонацистской группировкой "Венгерский национальный фронт"(Magyar Nemzeti Arcvonal), до тех пор пока ее не запретили в декабре 2016 года.

"Венгерский национальный фронт" раньше организовывал паравоенные учения в лесу недалеко от дома Геркеша. В учениях участвовали правые экстремисты со всей Европы, а также агенты российской службы ГРУ, что вызывает вопросы о возможных связях группировки с Москвой.

В ходе судебного разбирательства, которое длилось 14 месяцев, Геркеш заявил, что убил полицейского после того, как второй страж порядка расстрелял его. В свою очередь ранее он говорил, что полицейского застрелил его собственный коллега.