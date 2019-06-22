Баскетболистки сборной Латвии разделись для пикантной фотосессии

Уже 27 июня женская сборная Латвии по баскетболу начнет участие в чемпионате Европы, при этом первые игры групп А и B пройдут в Риге. Совсем скоро нашим спортсменкам понадобится ваша поддержка, а пока они предлагают немного отвлечься от спортивных страстей, переключившись на праздничное настроение в традициях Лиго.