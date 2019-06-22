Уже 27 июня женская сборная Латвии по баскетболу начнет участие в чемпионате Европы, при этом первые игры групп А и B пройдут в Риге. Совсем скоро нашим спортсменкам понадобится ваша поддержка, а пока они предлагают немного отвлечься от спортивных страстей, переключившись на праздничное настроение в традициях Лиго.
Баскетболистки сборной Латвии разделись для пикантной фотосессии, призвав насладиться волшебством Яновой ночи, почерпнув в ней вдохновение и силы для работы после праздников.
Оцените девушек и вы!
Напомним, чемпионат Европы пройдет с 27 июня по 7 июля. Первые игры группы А и B пройдут в Риге, остальной турнир пройдет в Сербии. Шесть лучших команд получат право выступать на квалификационном турнире на Олимпийские игры 2020.
На чемпионате Европы сборная Латвии играет в одной группе с Великобританией, Украиной и Испанией. Первая игра пройдет с Великобританией 27 июня в 18.30, на следующий день в 18.30 латвийские спортсменки встретятся с баскетболистками Украины, а в завершающем матче 30 июня в 18.30 померятся силами с чемпионом Европы Испанией.
Галерея: Пикантная фотосессия баскетболисток сборной Латвии