Куда обращаться на праздники, если вдруг вам стало плохо

Советы в случаях простых заболеваний можно круглосуточно получить по консультативному телефону семейных врачей 66016001. На этот телефон рекомендуется звонить и в случае, когда есть сомнения в необходимости срочной помощи.

В Риге и других крупных городах принимают дежурные врачи, визит к которым стоит 1,42 евро.

В случае травм, ожогов, переломов, растяжений или внезапных заболеваний за помощью можно обращаться в пункты срочной медицинской помощи, а в случае угроза здоровью или жизни помощь окажут приемные отделения больниц, однако перед тем, как приехать, желательно созвониться с больницей.