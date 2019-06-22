Для безопасности и здоровья: что обязательно должно быть в аптечке на Лиго?

Еда - в меру

На праздничный стол на Лиго традиционно ставят Янов сыр, мясные блюда и другие вкусности, которые при избыточном потреблении могут вызвать рези в животе.

Чтобы избежать нарушений пищеварения и неприятных болей в животе, лучше всего не есть чересчур много и сохранять чувство меры.

Если же во время празднования появились пищеварительные нарушения, то подойдут средства, способствующие пищеварению: препараты ферментов в виде таблеток, которые помогут расщепить пищу и восстановить хорошее самочувствие. Фармацевт добавляет, что

при поносе или отравлении пригодятся активированный уголь, порошки с диосмецтитом или кремниевый гель для желудочно-кишечного тракта.

Костер, гриль и ножи - зона риска

Обычно празднование Лиго проходит вблизи костра и гриля, а для приготовления праздничного угощения используются ножи, шампуры и другие острые предметы, что повышает риск ожогов и бытовых травм.

При небольших ожогах пострадавшее место нужно немедленно охладить под прохладной проточной водой и обработать специальными пенными аэрозолями или кремами, содержащими пантенол.

Специалист отмечает, что к месту ожога ни в коем случае не надо прикладывать сметану, растительное масло или другие продукты питания.

На случай небольших ран или царапин в аптечке должны быть дезинфицирующие средства, а также пластыри и бинт.

Также в аптечку можно положить охлаждающий аэрозоль, который применяют при растяжениях и ударах, полученных, например, во время прыжков через костер.

Для защиты и здоровья кожи

Готовясь к празднику, в солнечную и жаркую погоду важно помнить об усиленной защите кожи. Рекомендуется пользоваться качественными средствами по уходу и защите, соответствующими типу вашей кожи.

Ни один солнцезащитный крем не обеспечивает 100-процентной защиты, но важно, чтобы кремы защищали и от UVA, и от UVB-лучей.

Людям с более светлой кожей, а также в случае розацеи, пигментных пятен или шрамов рекомендуется использовать кремы с SPF50+, а в случае угревой сыпи нужно применять защитные средства с SPF 30-50.

Солнцезащитный крем нужно тщательно наносить на кожу за 20-30 минут до выхода на солнце и повторять эту процедуру через каждые 2 часа, сразу после купания или усиленного потоотделения.

Также фармацевт призывает регулярно пить воду и не находиться длительное время под прямыми солнечными лучами, особенно с 11:00 до 16:00 часов. Однако если за плетением венка пришлось провести больше времени на солнце, рекомендуется отдохнуть в прохладном, тенистом месте, пить много жидкости и накладывать охлаждающие компрессы.

Для уменьшения кожного раздражения, вызванного солнечными лучами, рекомендуется смазать кожу молочком или кремом с пантенолом.

Изменчивые погодные условия

Для Лиго часто характерны непрогнозируемые погодные условия, когда палящее солнце чередуется с дождем и ветром. Поэтому важно своевременно позаботиться о соответствующей одежде и обуви.

В жаркую погоду рекомендуется носить легкую, светлую одежду из льняной или хлопковой ткани, головной убор и солнечные очки, а для того, чтобы вечер не испортили дождь с ветром, желательно запастись более теплой курткой и резиновыми сапогами.

Против укусов насекомых и зуда

С наступлением теплой, жаркой погоды активизируются также комары, клещи и другие насекомые, которые могут преподнести празднующим Лиго неприятный сюрприз или даже испортить веселье. Поэтому обязательно положите в праздничную аптечку аэрозоли и браслеты для отпугивания насекомых.

Если насекомое все-таки укусило и кожа начинает жечь или опухает, место укуса необходимо обработать дезинфицирующим аэрозолем.

Для предотвращения зуда и отека подойдут антигистаминные гели, которые накладывают на место укуса несколько раз в день.

Специалист напоминает, что перед началом празднования важно применять также средства для отпугивания клещей.