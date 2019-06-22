Сила места или мысли: говорят, загаданные здесь желания сбываются...

Маленький Железный мальчик в Стокгольме

Самые терпеливые и внимательные путешественники недалеко от Королевского дворца найдут дворик Финской церкви, в котором находится самая маленькая скульптура в шведской столице – сидящий Железный мальчик высотой неполных 15 сантиметров. Обняв коленки, он как бы смотрит на луну.

Оставление денег рядом с сидящим Железным мальчиком и поглаживание его по голове дает надежду на то, что желание сбудется.

Зимой вокруг шеи мальчика также обмотан шарф и на голову надета шапочка.

В Дубровнике необходимо воспользоваться первичным посещением

Дубровник в Хорватии привлекает не только своей красотой, теплым климатом и историческими зданиями, но и возможностью исполнить желание, если Вы здесь впервые, встав на карниз, или выступ во Францисканском монастыре.

Фонтан Треви в Риме – непревзойденный символ удачи

Возможность поймать удачу за хвост как в финансовых, так и любовных делах, а также вернуться в Рим побуждает тысячи туристов ежедневно выбирать монетку и бросать ее в роскошный фонтан Треви в столице Италии.

ФОТО: ALESSANDRO SERRANO/AGF/SIPA/ALESSANDRO SERRANO/AGF/SIPA

В Ватикане, Риме мученик с ключами от счастья

Собор Святого Петра в Риме – это место, которое ежедневно посещают тысячи туристов. Некое предание гласит, что здесь необходимо найти бронзовую статую святого мученика, который в своих руках держит ключи от счастья каждого человека. Остается только попросить, чтобы он открыл двери в счастье!

В Праге за удачу нужно заплатить монетой

На Старом еврейском кладбище в Праге можно найти могилу раввина Лева. Многие верят в то, что записка с желанием, оставленная в этом месте, с положенной сверху монетой, сможет исполниться.

В Париже, на кладбище Пер-Лашез верят в плодородие

На кладбище Пер-Лашез в Париже нашли свой покой многие знаменитости, но памятник на могиле журналиста Виктора Нуара стал чуть ли не символом плодородия. Потереть и поцеловать его хотят многие, а также положить цветок в цилиндр Виктора Нуара, который накануне свадьбы укатился от него в момент смерти на дуэли. Это все делается, веря в то, что в ближайшем будущем женщина сможет зачать ребенка, выйти замуж, повысить либидо.

Желания через Эйфелеву башню в космос

Отличным местом, где можно послать свое желание в космос, является подножие Эйфелевой башни. Нужно лишь встать в центре нижней части башни и сильно чего-то пожелать.

ФОТО: Pixabay

Высота башни составляет 300 метров, или приблизительно 75 этажей и, скорее всего, когда в 1889 году она была открыта в честь Всемирной выставки, никто не мог подумать, что в ходе лет люди будут верить в материализацию мыслей таким образом.

Черная Мадонна из монастыря Монтсеррат на удачу

Находящийся недалеко от Барселоны монастырь Монтсеррат в Испании привлекает также тех туристов, которые верят, что посещение статуи монастыря – Черной Мадонны, исполнит желание или же в ближайшее время даст четкий ответ на важный жизненный вопрос.