Сб, 22.06.2019
Люди должны понимать, что ношение нацистской или советской формы и символики на публичных мероприятиях не допустимо в нашей стране. депутат Сейма Артус Кайминьш

Сила места или мысли: говорят, загаданные здесь желания сбываются...

Фонтан Треви в Риме.

ФОТО: /Daniele Leone/LaPresse

​Во время путешествия часто возникает ощущение, что возможно все! Туроператор INTERLUX Travel назвал 8 мест в городах Европы, где люди верят в исполнение своих желаний. При возможности проверьте, работает ли?! 

Маленький Железный мальчик в Стокгольме

Самые терпеливые и внимательные путешественники недалеко от Королевского дворца найдут дворик Финской церкви, в котором находится самая маленькая скульптура в шведской столице – сидящий Железный мальчик высотой неполных 15 сантиметров. Обняв коленки, он как бы смотрит на луну.

Оставление денег рядом с сидящим Железным мальчиком и поглаживание его по голове дает надежду на то, что желание сбудется.

Зимой вокруг шеи мальчика также обмотан шарф и на голову надета шапочка.

В Дубровнике необходимо воспользоваться первичным посещением

Дубровник в Хорватии привлекает не только своей красотой, теплым климатом и историческими зданиями, но и возможностью исполнить желание, если Вы здесь впервые, встав на карниз, или выступ во Францисканском монастыре.

Фонтан Треви в Риме – непревзойденный символ удачи

Возможность поймать удачу за хвост как в финансовых, так и любовных делах, а также вернуться в Рим побуждает тысячи туристов ежедневно выбирать монетку и бросать ее в роскошный фонтан Треви в столице Италии. 

ФОТО: ALESSANDRO SERRANO/AGF/SIPA/ALESSANDRO SERRANO/AGF/SIPA

В Ватикане, Риме мученик с ключами от счастья

Собор Святого Петра в Риме – это место, которое ежедневно посещают тысячи туристов. Некое предание гласит, что здесь необходимо найти бронзовую статую святого мученика, который в своих руках держит ключи от счастья каждого человека. Остается только попросить, чтобы он открыл двери в счастье!

В Праге за удачу нужно заплатить монетой

На Старом еврейском кладбище в Праге можно найти могилу раввина Лева. Многие верят в то, что записка с желанием, оставленная в этом месте, с положенной сверху монетой, сможет исполниться.

В Париже, на кладбище Пер-Лашез верят в плодородие

На кладбище Пер-Лашез в Париже нашли свой покой многие знаменитости, но памятник на могиле журналиста Виктора Нуара стал чуть ли не символом плодородия. Потереть и поцеловать его хотят многие, а также положить цветок в цилиндр Виктора Нуара, который накануне свадьбы укатился от него в момент смерти на дуэли. Это все делается, веря в то, что в ближайшем будущем женщина сможет зачать ребенка, выйти замуж, повысить либидо.

Желания через Эйфелеву башню в космос

Отличным местом, где можно послать свое желание в космос, является подножие Эйфелевой башни. Нужно лишь встать в центре нижней части башни и сильно чего-то пожелать.

ФОТО: Pixabay

Высота башни составляет 300 метров, или приблизительно 75 этажей и, скорее всего, когда в 1889 году она была открыта в честь Всемирной выставки, никто не мог подумать, что в ходе лет люди будут верить в материализацию мыслей таким образом.

Черная Мадонна из монастыря Монтсеррат на удачу

Находящийся недалеко от Барселоны монастырь Монтсеррат в Испании привлекает также тех туристов, которые верят, что посещение статуи монастыря – Черной Мадонны, исполнит желание или же в ближайшее время даст четкий ответ на важный жизненный вопрос.

По правде говоря, необходимо принять во внимание не только короткую поездку на фуникулере, ведущем вверх в гору, но и длинную очередь из жаждущих ухватить удачу.

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🇪🇦🇪🇦🇪🇦 ⚜ Монастырь расположен на высоте 725 метров. ⚜ Находится в 50 км от Барселоны. ⚜ Мой билет стоил 55€, но туда входил транспорт (поезд туда-обратно), все подъёмники, вход в музей и ресторан-шведский стол, что не могло не радовать😁😁😁 🇪🇦🇪🇦🇪🇦 #myasgo #españa #spain #испания #montserrat #монтсеррат #travel #viaje #путешествие #traveling #viajero #путешественник #vacation #vacaciones #отпуск #followme #followforfollow #follow4follow #visiting #trip #holiday #photooftheday #fun #travelling #фотодня #tourism #tourist #viajero #турист

Публикация от S L (@sergio_lavrov)

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