Сила места или мысли: говорят, загаданные здесь желания сбываются...

Во время путешествия часто возникает ощущение, что возможно все! Туроператор INTERLUX Travel назвал 8 мест в городах Европы, где люди верят в исполнение своих желаний. При возможности проверьте, работает ли?!
Маленький Железный мальчик в Стокгольме
Самые терпеливые и внимательные путешественники недалеко от Королевского дворца найдут дворик Финской церкви, в котором находится самая маленькая скульптура в шведской столице – сидящий Железный мальчик высотой неполных 15 сантиметров. Обняв коленки, он как бы смотрит на луну.
Оставление денег рядом с сидящим Железным мальчиком и поглаживание его по голове дает надежду на то, что желание сбудется.
Зимой вокруг шеи мальчика также обмотан шарф и на голову надета шапочка.
В Дубровнике необходимо воспользоваться первичным посещением
Дубровник в Хорватии привлекает не только своей красотой, теплым климатом и историческими зданиями, но и возможностью исполнить желание, если Вы здесь впервые, встав на карниз, или выступ во Францисканском монастыре.
Фонтан Треви в Риме – непревзойденный символ удачи
Возможность поймать удачу за хвост как в финансовых, так и любовных делах, а также вернуться в Рим побуждает тысячи туристов ежедневно выбирать монетку и бросать ее в роскошный фонтан Треви в столице Италии.
В Ватикане, Риме мученик с ключами от счастья
Собор Святого Петра в Риме – это место, которое ежедневно посещают тысячи туристов. Некое предание гласит, что здесь необходимо найти бронзовую статую святого мученика, который в своих руках держит ключи от счастья каждого человека. Остается только попросить, чтобы он открыл двери в счастье!
В Праге за удачу нужно заплатить монетой
На Старом еврейском кладбище в Праге можно найти могилу раввина Лева. Многие верят в то, что записка с желанием, оставленная в этом месте, с положенной сверху монетой, сможет исполниться.
В Париже, на кладбище Пер-Лашез верят в плодородие
На кладбище Пер-Лашез в Париже нашли свой покой многие знаменитости, но памятник на могиле журналиста Виктора Нуара стал чуть ли не символом плодородия. Потереть и поцеловать его хотят многие, а также положить цветок в цилиндр Виктора Нуара, который накануне свадьбы укатился от него в момент смерти на дуэли. Это все делается, веря в то, что в ближайшем будущем женщина сможет зачать ребенка, выйти замуж, повысить либидо.
Желания через Эйфелеву башню в космос
Отличным местом, где можно послать свое желание в космос, является подножие Эйфелевой башни. Нужно лишь встать в центре нижней части башни и сильно чего-то пожелать.
Высота башни составляет 300 метров, или приблизительно 75 этажей и, скорее всего, когда в 1889 году она была открыта в честь Всемирной выставки, никто не мог подумать, что в ходе лет люди будут верить в материализацию мыслей таким образом.
Черная Мадонна из монастыря Монтсеррат на удачу
Находящийся недалеко от Барселоны монастырь Монтсеррат в Испании привлекает также тех туристов, которые верят, что посещение статуи монастыря – Черной Мадонны, исполнит желание или же в ближайшее время даст четкий ответ на важный жизненный вопрос.
По правде говоря, необходимо принять во внимание не только короткую поездку на фуникулере, ведущем вверх в гору, но и длинную очередь из жаждущих ухватить удачу.
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🇪🇦🇪🇦🇪🇦 ⚜ Монастырь расположен на высоте 725 метров. ⚜ Находится в 50 км от Барселоны. ⚜ Мой билет стоил 55€, но туда входил транспорт (поезд туда-обратно), все подъёмники, вход в музей и ресторан-шведский стол, что не могло не радовать😁😁😁 🇪🇦🇪🇦🇪🇦 #myasgo #españa #spain #испания #montserrat #монтсеррат #travel #viaje #путешествие #traveling #viajero #путешественник #vacation #vacaciones #отпуск #followme #followforfollow #follow4follow #visiting #trip #holiday #photooftheday #fun #travelling #фотодня #tourism #tourist #viajero #турист