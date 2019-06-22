Соседи вызвали полицию в дом политика Бориса Джонсона

Напомним, Борис Джонсон в настоящий момент является одним из двух претендентов на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. В прошлом он занимал пост министра иностранных дел в кабинете Терезы Мэй, а в 2008-2016 годах был мэром Лондона.

По сообщениям издания Guardian, подруга Джонсона Кэрри Саймондс кричала ему "отстань от меня" и "убирайся из моего дома". Газета сообщила также, что сосед, вызвавший полицию, рассказал газете, что слышал женский крик, за которым последовал "шум и удары".

По сообщению газеты, Саймондс пеняла Джонсону на то, что тот облил диван красным вином:

"Ты ни о чем не заботишься, потому что ты избалованный. Тебе наплевать на деньги, как и на все остальное".

Полиция Лондона пояснила BBC, что полицейские "переговорили со всеми находившимися по этому адресу, и все были целы и невредимы".

Полиция Лондона по этому поводу сделала следующее заявление:

"В 00:24 в пятницу, 21 июня, полиция ответила на звонок от местного жителя, проживающего в районе Камберуэлла SE5. Звонивший был обеспокоен благополучием своей соседки. Полиция приехала и поговорила со всеми жильцами по этому адресу, которые были целы и невредимы.

Никаких правонарушений или поводов к беспокойству полицейские не нашли и для вмешательства полиции повода не было".