Знаки Зодиака с негативной энергетикой

Среди Знаков Зодиака есть представители с ярко выраженной негативной энергетикой. Она проявляется не всегда, однако попасть под такое влияние опасно. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют ознакомиться с особенностями людей, которые могут отрицательно воздействовать на настроение и самочувствие собеседника.

Дева

Несмотря на то, что Девы кажутся миролюбивыми, они могут проявить не самую лучшую черту характера при более тесном общении. Представители этого pнака Зодиака не могут удержаться от критики, которая порой губительно сказывается на взаимоотношениях.

Бестактные и порой жестокие высказывания Дев могут стать причиной конфликтов, а то и вовсе довести собеседника до нервного срыва. Энергетика Дев воздействует не только на коллег, но и на близких людей.

Их придирки могут быть болезненными, ведь во время гневного монолога они буквально лишают собеседника сил. Кроме того, Девам присуще видеть большинство вещей в негативном свете и не доверять практически никому. Из-за такого мировоззрения они нередко становятся энергетическими вампирами.

Рак

Ракам присуща меланхолия, которая нередко сопровождает представителей этого знака всю жизнь, перерастая в частые депрессии. Раки могут выйти из себя даже из-за мелочи, поэтому общение с ними сродни передвижению по минному полю.

Собеседник не всегда понимает, чем обернется очередная его реплика, ведь Раки способны обидеться буквально на пустяк, и тогда поток их негативной энергетики сметет все на своем пути.

Раки часто считают, что мир жесток и несправедлив, а значит - нужно относиться к нему с такой же злобой и недоверием. Негативная энергетика Раков похожа на туман, незаметно обволакивающий очередную жертву, поддавшуюся эмоциям и решившую посочувствовать. Представителям этого знака важно выплескивать отрицательные эмоции на других, чтобы разделить свои страдания, поэтому астрологи нередко называют Раков токсичными людьми.

Козерог

Козероги также считаются людьми с отрицательной энергетикой. Их эгоизм не знает преград. Они упрямы и редко обращают внимание на потребности окружающих, стремясь к получению личных благ.

Представители этого знака Зодиака нередко позволяют себе пренебрежительное отношение к оппонентам и нелестные высказывания в адрес собеседников.

Козероги не привыкли доверять посторонним, поэтому с подозрением относятся к любого рода советам. Они мнительны и упрямы, часто сводят любой диалог к негативу, заставляя собеседника нервничать.

Негативная энергетика Козерогов нередко становится причиной множества разногласий и усложняет отношения как с близкими, так и с деловыми партнерами и друзьями.

Близнецы

Активным Близнецам не сидится на месте, и эту характеристику вряд ли можно назвать плохой. Тем не менее в погоне за новыми идеями и увлечениями представители этого знака способны идти по головам и оскорблять окружение своим пренебрежительным отношением.

Близнецам очень сложно угодить, поэтому общение с ними часто заканчивается взаимной неприязнью и оттоком сил у оппонентов. Их бестактность порой не знает границ, что делает общение с ними крайне неприятным.

Астрологи отмечают, что Близнецы в порыве гнева способны сглазить человека и даже навести порчу, что на подсознательном уровне отталкивает от них людей.

Скорпион

Скорпионов относят к знакам Зодиака с негативной энергетикой неспроста. Они часто бросаются из крайности в крайность.

Их удушающая любовь или всепоглощающая ненависть способны лишить сил кого угодно, особенно если выбранная "жертва" находится в полной власти Скорпионов.

Представителям этого знака присуща мстительность, из-за чего они нередко агрессивны и вспыльчивы. Гнев Скорпионов способен разрушить энергетическое поле человека, причинить страдания не только эмоциональные, но и физические. После сильной ссоры со Скорпионом многие люди ощущают отток жизненных сил, головную боль и апатию.