Валуев рассказал о борьбе с опухолью головного мозга

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе и действующий депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев в эфире телеканала "ТВ Центр" рассказал, что продолжает лечение опухоли мозга, которая стала причиной его ухода из спорта в 2010 году.
45-летний Валуев рассказал, что перенёс две операции, но ему до сих пор приходиться бороться со смертельным заболеванием и ежемесячно проходить терапию.
"Мне залезали в голову. Заболевание смертельное, его нужно было как можно быстрее локализовать. Оттягивать проблему - значит ухудшать ситуацию. Но не могу сказать, что ложился на операционный стол как герой. Делал это дважды, потому что в Германии лечение не закончили до конца. В итоге в России профессор, который делал операцию, тоже не смог до конца вычистить опухоль, поскольку там проходят очень важные сосуды головного мозга. Это рулетка. Он принял правильное решение и не стал рисковать", - рассказал Валуев.
О том, что опухоль в мозгу стала причиной завершения профессиональной карьеры Валуева стало известно в 2013 году, когда боксёр в интервью изданию "Спорт-Экспресс" признался, что доброкачественное образование угрожало его жизни.
Николай Валуев завершил карьеру в 2010 году. Он два раза становился чемпионом мира по версии ЦИФ в тяжёлом весе. Валуев стал самым высоким боксёром из тех, кому удалось стать лучшим в мире. Рост спортсмена - 213 см. На счету российского боксёра 53 боя, в которых он одержал 50 побед (34 нокаутом).