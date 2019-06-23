Семейная атмосфера в детском доме? Это возможно!

Верхний этаж детского центра, где до недавнего времени большими группами жили дети, были превращены в отдельные просторные квартиры. В одной из таких уже три месяца с четырьмя детьми живет социальная работница - мама Снежана Глушкова.

Снежана взялась заботиться о Янисе и Арафии, которым по пять лет, а также об Оскаре и Раивисе, которым семь лет. Эти детки душевнобольные и всю жизнь провели в детском доме.

Женщина рассказала, что в ее обязанности входит все то же, что входит в обязанности любой матери: следить за тем, чтобы дети были сытые, чистые, а также получили тепло и любовь.

"Мы учимся не залезать на подоконник. Им все интересно, они как обычные дети. Да, у них есть диагнозы на бумаге, но с другой стороны, я не знаю ребенка, который был шагал рядом с мамой тихо как вещь и не просил бы ничего", - говорит Снежана.

В будни отличными помощниками являются няни, которые приезжают помогать Жанне посменно. Одной следить за четырьмя детьми достаточно сложно, к тому же, как и у всех детей не обходиться без ссор и драк. Работа с малышами дает наибольшее удовлетворение, особенно когда заметно, как улучшается их здоровье и развитие.

Месяц учила ребёнка с утра говорить: "Доброе утро! Оскар, я тебя сейчас поцелую". Так продолжалось месяц, вдруг он сам приходит со своей постели до кухни. Он так никогда не делал. Он всегда ждал, когда я приду его будить. А здесь он сам пришёл и говорит: "доброе утро, мама", а затем тянется за поцелуем. Это замечательный результат!"

Почему Снежана согласилась на эту непростую работу? Она говорит, что призвание стать мамой почувствовала давно, однако в жизни так не случилось. Они вместе с мужем хотели взять детей к себе, однако жилье слишком мало, к тому же в центре по уходу на Капселю доступен широкий круг специалистов: реабилитологи, медики, которые могут помочь в любое время.

Снежана рассказала, что не находилась бы здесь, если бы не согласие мужа.

"Встреча не проблема, потому что мы выходим за пределы этого здания, есть магазины, муж также помогает физически, он получил статус добровольца, он может приходить в гости и оставаться с детьми, и он делает это. Опыта у него нет, но дети учат, они показывают чего хотят, чего не хотят", - говорит Снежана.

В будущем есть цель, чтобы в квартирах с детьми позволили бы жить парам, которые совместно взялись бы заботиться о детях. Закон пока этого не разрешает. Министерство благосостояния вроде как эту идею поддерживает, однако изменения в нормативных актах задерживаются.

Соцработник центра по уходу Эстер Земите говорит:

"За эти три месяца видим, что дети расцвели (..). Чего не хватает, так это того, чтобы это была семья, а не только женщина - мама. Чтобы она могла жить с мужем, а муж мог бы стать стабильной опорой и помощником".

Пилотный проект Министерства благосостояния предусматривает, что заработная плата социального воспитателя или матери или папы составит 800 евро на руки, без затрат на питание, а также не нужно платить за аренду и коммунальные платежи. Проект начнет действовать до осени 2020 года и тогда будет оценена его целесообразность.

"Однако что произойдет после этого, мне никто ответить не может. Конечно, дети привязываются, зовут меня мамой осознанно или неосознанно, отвечают на улыбку", - говорит Снежана.