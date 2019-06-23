Меладзе о происходящем между Россией и Грузией: "Братские отношения не разрушить в один день"

23 июня день своего рождения отмечает популярный исполнитель Валерий Меладзе. Но в этот день грузинско-российский артист сделал заявление на своей странице в Instagram, в котором высказался касательно обостряющихся сейчас отношениях между Россией и Грузией.
"В день моего рождения я желаю всем любви, мира и благоразумия! Я не устраиваю бурных празднований в свой день рождения. Тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невинные люди", - написал певец в Instagram.
Он также отметил, что те взаимосвязи и отношения, которые есть между странами не так легко разрушить.
"В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией!
Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви.
Всё пройдёт, пройдёт и это,... но и жизнь проходит!", - подытожил Меладзе.
Напомним, в Тбилиси вечером 20 июня прошла многотысячная акция протеста. Протестующие попытались прорваться в здание парламента, полиция страны применила против участников протеста слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.
Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.
Следом глава парламента Грузии ушел в отставку. Сейчас отношения между Россией и Грузией обострились. Путин запретил авиаперелеты в Грузию, а митингующие готовы идти "до конца". Грузинская оппозиция анонсировала новые протесты.
Галерея: Концерт Валерия Меладзе в Арена Рига
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В день моего рождения я желаю всем любви, Мира и благоразумия! Я не устраиваю бурных празднований в свой д/р. Тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это... но и жизнь проходит!