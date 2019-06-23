Вс, 23.06.2019
Мы должны сообща решить, чего мы хотим — чтобы в нашем регионе был акциз минимальный, средний или высокий. Я считаю, что все мы хотели бы одинакового уровня акциза, чтобы не было борьбы за то, где алкоголь дешевле. Кришьянис Кариньш, премьер Латвии

Кариньш обещает найти способ для создания судов по экономическим делам

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Reuters/ScanPix

Способ создать в Латвии суды по экономическим делам, как предложил министр юстиции Янис Борданс, будет найден, заявил в интервью агентству LETA премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Поскольку мы являемся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), один из плюсов в том, что ОЭСР оценивает своих членов и дает рекомендации. Ясно, что разбирать финансовое преступление - не то же самое, что квартирную кражу. Это два разных проявления воровства. Я уверен, что под руководством министра юстиции мы найдем способ создать такой суд", - сказал Кариньш.

Также он указал на необходимость разгрузить суды от мелких дел. "Если человек пойман в магазине на краже 15 евро, административной работы столько же, как при присвоении имущества на 100 000 евро. Процедура для обоих преступлений одинакова", - отметил Кариньш.

Он считает, что в Латвии на расследование финансовых преступлений нужно направить дополнительные человеческие ресурсы.

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