Кариньш обещает найти способ для создания судов по экономическим делам

Способ создать в Латвии суды по экономическим делам, как предложил министр юстиции Янис Борданс, будет найден, заявил в интервью агентству LETA премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"Поскольку мы являемся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), один из плюсов в том, что ОЭСР оценивает своих членов и дает рекомендации. Ясно, что разбирать финансовое преступление - не то же самое, что квартирную кражу. Это два разных проявления воровства. Я уверен, что под руководством министра юстиции мы найдем способ создать такой суд", - сказал Кариньш.
Также он указал на необходимость разгрузить суды от мелких дел. "Если человек пойман в магазине на краже 15 евро, административной работы столько же, как при присвоении имущества на 100 000 евро. Процедура для обоих преступлений одинакова", - отметил Кариньш.
Он считает, что в Латвии на расследование финансовых преступлений нужно направить дополнительные человеческие ресурсы.