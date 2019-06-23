Ванга предрекла трем знакам Зодиака счастье в 2019 году

Овен

Овнам весь этот год будет везти в любви и профессиональной деятельности. Не стоит исключать возникновения неких трудностей на пути, но они будут недолгими, и на смену им очень быстро придет успех. В этом году

Овны своим трудолюбием и упорством сумеют завоевать расположение начальства и коллег, а заодно и сколотить очередную порцию состояния, ведь с финансами они обращаться умеют.

Близнецы

Для Близнецов этот год положительно скажется на всех сферах деятельности. Пришло время реализовать бесчисленные возможности, которые у них имеются, и найти занятие по душе. Повезет этим счастливчикам и в финансовом плане: новое увлечение может принести весьма ощутимую материальную выгоду.

Скорпионы

Скорпионов ожидают масштабные и приятные сердцу перемены во многих аспектах жизни. Изменится как их внешний вид, так и внутренний мир. В этом году

представители этого знака Зодиака способны сорвать огромный куш, конечно, если приложат для этого определенные усилия. При этом в любых делах фортуна будет им благоволить.

В сфере любви необходимо соблюдать золотую середину.

А вот пророчества Ванги о мире в целом выглядят не так радужно. Болгарская ведунья сообщила, что терпение планеты небезгранично и Земля устала восстанавливать себя от разрушительной деятельности людей. Планета будет всячески защищаться, избавляясь от людей, посылая природные катаклизмы и катастрофы. Ожнако шанс на спасение есть: