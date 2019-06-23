Усик проведет бой с победителем реванша Джошуа/Руис
Всемирная боксерская организация (WBO) определила тяжеловеса из Украины Александра Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс, сообщается на сайте организации.
WBO Championship Committee Resolution - Designation of Mr. Oleksandr Usyk as Mandatory Challenger in the WBO Heavyweight Division https://t.co/xXKdNrAMlv— WBO (@WorldBoxingOrg) 23 июня 2019 г.
Нынешний обладатель титула - американец Энди Руис-младший. Усик — главный претендент на бой с победителем матча-реванша между Руисом и британцем Энтони Джошуа.
2 июня Руис одержал победу над Джошуа и лишил того четырех титулов, в том числе пояса чемпиона в тяжелом весе по версии WBO.
Украинец становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, однако принял решение сосредоточиться на выступлении в тяжелой весовой категории. Усик уже отказался от титула по версии WBO вслед за титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Напомним, что 32-летний Усик за время своей профессиональной карьеры провёл 16 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.