Вс, 23.06.2019
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Усик проведет бой с победителем реванша Джошуа/Руис
Официально!

Александр Усик

ФОТО: Reuters/ScanPix

Всемирная боксерская организация (WBO) определила тяжеловеса из Украины Александра Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс, сообщается на сайте организации.

Нынешний обладатель титула - американец Энди Руис-младший. Усик — главный претендент на бой с победителем матча-реванша между Руисом и британцем Энтони Джошуа.

2 июня Руис одержал победу над Джошуа и лишил того четырех титулов, в том числе пояса чемпиона в тяжелом весе по версии WBO.

Украинец становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, однако принял решение сосредоточиться на выступлении в тяжелой весовой категории. Усик уже отказался от титула по версии WBO вслед за титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Напомним, что 32-летний Усик за время своей профессиональной карьеры провёл 16 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 

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