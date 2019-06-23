Вс, 23.06.2019
Мы готовы к гораздо большему числу одновременных подключений - минимум 20 000, поэтому 20 000 смогут одновременно подавать чеки, и ничего с нами не случится, мы все выдержим. Анна Шарапова, представитель СГД

Елизавета II сбежала из дворца

Королева Елизавета II на рождественском благотворительном мероприятии

ФОТО: PA/AFP/Scanpix

Королева Великобритании Елизавета II удалилась из Букингемского дворца из-за нашествия крыс, она была "в ужасе". Об этом пишет The Sun.

А конкретно, животные были замечены на кухне. Во дворец, который был заложен в 1703 году, вызвали экспертов по борьбе с вредителями, рассказал источник издания. 

Фотогалерея: Визит президента США Дональда Трампа к королеве Елизавете II

Персоналу монаршей резиденции провели инструктаж и рассказали, как предотвратить увеличение количества крыс: нужно закрывать дверцы шкафов и прибирать крошки.

Издание отмечает, что грызуны — большая проблема Лондона. В частности это касается старых зданий.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ