Елизавета II сбежала из дворца
Королева Великобритании Елизавета II удалилась из Букингемского дворца из-за нашествия крыс, она была "в ужасе". Об этом пишет The Sun.
А конкретно, животные были замечены на кухне. Во дворец, который был заложен в 1703 году, вызвали экспертов по борьбе с вредителями, рассказал источник издания.
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Персоналу монаршей резиденции провели инструктаж и рассказали, как предотвратить увеличение количества крыс: нужно закрывать дверцы шкафов и прибирать крошки.
Издание отмечает, что грызуны — большая проблема Лондона. В частности это касается старых зданий.