Опрос: 94% латвийцев предпочитают местное пиво

В Латвии 94% опрошенных жителей предпочитают пиво местных брендов, свидетельствует опрос "Компаса розничной торговли Maxima".
В опросе выяснилось, что 34% опрошенных жителей выбирают бренд пива из-за привычного вкуса, 26% предпочитают местное пиво из-за его широкого ассортимента, а 25% - из-за высокого качества.
По данным опроса, пиво зарубежных брендов предпочитают 24% респондентов. Мужчины (28%) пьют импортное пиво чаще, чем женщины (19%). Сторонники импортного пива чаще предпочитают чешское пиво (22%), бельгийское (17%), немецкое (16%), датское (12%), голландское (7%) и ирландское (5%).
В опросе приняло участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.