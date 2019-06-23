Вс, 23.06.2019
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Опрос: 94% латвийцев предпочитают местное пиво

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pexels

В Латвии 94% опрошенных жителей предпочитают пиво местных брендов, свидетельствует опрос "Компаса розничной торговли Maxima".

В опросе выяснилось, что 34% опрошенных жителей выбирают бренд пива из-за привычного вкуса, 26% предпочитают местное пиво из-за его широкого ассортимента, а 25% - из-за высокого качества.

По данным опроса, пиво зарубежных брендов предпочитают 24% респондентов. Мужчины (28%) пьют импортное пиво чаще, чем женщины (19%). Сторонники импортного пива чаще предпочитают чешское пиво (22%), бельгийское (17%), немецкое (16%), датское (12%), голландское (7%) и ирландское (5%).

В опросе приняло участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

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