Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX

Более четырех сотен пилотов подали коллективный иск против американского производителя самолетов Boeing. Они обвиняют компанию в "беспрецедентном" утаивании изъянов в конструкции модели лайнера Boeing 737 MAX, который стал одной из самых продаваемых моделей. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на иск.
Согласно данным канала, истцы настаивают на том, чтобы были выплачены от Boeing миллионные компенсации. Пилоты заявляют, что после того как полеты Boeing 737 MAX были задержаны, они понесли финансовые потери и были психологически подавлены.
Иск пилотов будет рассмотрен в чикагском суде. Слушания по делу назначены на 21 октября.
Boeing рассказал о предполагаемых проблемах с моделью 737 Max после того, как в марте этого года в Эфиопии упало воздушное судно Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. За несколько месяцев до инцидента, осенью 2018 года, при крушении самолета 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.
Согласно данным черных ящиков, оба самолета разбились при схожих обстоятельствах. Boeing призвал пока не использовать 737 MAX и обновил их программное обеспечение. Эксплуатация модели уже запрещена во многих странах мира.