5 лучших летних ягод и фруктов для похудения

1. Клубника. Все, кто говорит, что диетические продукты безвкусны, глубоко ошибаются. Добавляют ли клубнику в салаты, каши, смузи или выпечку, она всегда придает блюду ярко выраженный м очень приятный вкус.

В 100 граммах клубники всего 33 калории, зато множество антиоксидантов, укрепляющих иммунитет, отмечает МедикФорум.

2. Малина. Сочная малина быстро повышает настроение.

Если вы стараетесь похудеть, то это еще один повод для того, чтобы налегать на малину. В 100 граммах этих ягод - 53 калории.

Можно добавлять ее в хлопья, смузи либо салаты.

3. Арбуз. Он более чем на 90% состоит из воды. Великолепный продукт для укрепления здоровья почек. В 100 граммах арбуза - 30 калорий.

4. Персики. Набиты нутриентами и являются одними из самых полезных для здоровья фруктов.

В 100 г - 39 калорий, при этом персики содержат фенольные компоненты, обладающие противовоспалительным и антидиабетическим действием.