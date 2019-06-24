Пн, 24.06.2019
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От рака умер звезда фильма "Овод" Андрей Харитонов

ФОТО: Кадр из фильма

Совестский и российский актер Андрей Харитонов ушел из жизни 23 июня после длительной борьбы с онкологией. Об этом публично сообщил режиссер Виталий Манский. Последние годы актера беспокоила не только болезнь, но и невостребованность. Об этом пишет StarHit.ru.

Первой тревогу забила художница Татьяна Стрельбицкая, которая сообщила, что Харитонов нуждается в помощи и живет практически в нищете.

Сотни поклонников сразу вызвались оказать актеру финансовую поддержку, но спасти артиста так и не удалось. 23 июня артист скончался. 

"Не стало Андрея Харитонова. После фильма "Овод" он превратился в настоящую звезду. А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым. Жизнь такая штука. Мои соболезнования всем кто его помнит и любит", — рассказал Виталий Манский.

Популярность к Андрею Харитонову пришла в начале 80-х. После съемок в картинах "Овод" и "Человек-невидимка" он не переставал сниматься. Но в 90-е пропал с экранов. 

Причиной стала алкогольная зависимость. 

"Я выходил на сцену, свет гаснет, а она перед тобой переворачивается. А потом после спектакля тебя еле выводят, ты ждешь, когда тебя доведут до гримерки, чтобы там открыть бутылку пива и снова навернуть", - вспоминал сам артист. 

Последнюю заметную роль в кино актер исполнил в 2014 году. После этого он играл только в театре. Актер снялся в таких фильмах, как "Овод", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов"", "Жизнь Клима Самгина", "Конец операции "Резидент"", "Марш Турецкого" и многие другие.  

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