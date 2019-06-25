Фотошоп на новом фото Насти Каменских разозлил поклонников

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram новый снимок. На нем артистка предстала в дерзком образе - кожаных штанах и корсете.
Как оказалось, этот снимок - часть рекламной кампании мероприятия Amsterdam Dance Fest.
Но подписчики Насти отметили, что при обработке слишком переборщили с фотошопом. Теперь ноги певицы выглядят неправдоподобно худыми.
"Что с ногами?", "Неудачный фотошоп", "Фотошоп с перебором", "Нога худее моей руки", - писали пользователи.
View this post on Instagram
Хотите попасть на один из крутейших музыкальных фестивалей Amsterdam Dance Fest? 🎶 Все возможно, ведь это лето наполнено музыкой, а значит ваши музыкальные желания сбудутся!❤ И все благодаря движу #МузикаВКожнійПачці, поучаствовав в котором у вас есть шанс выиграть тур для двоих на мега ивент Amsterdam Dance Fest! 🎉А еще каждый день вы сможете выиграть крутые музыкальные подарки😊 Все что нужно сделать: перейти на сайт lays.ua и зарегистрировать код с акционной пачки😉 Скажем музыкальному лету – да! 🎧