Фотошоп на новом фото Насти Каменских разозлил поклонников

View this post on Instagram

Хотите попасть на один из крутейших музыкальных фестивалей Amsterdam Dance Fest? 🎶 Все возможно, ведь это лето наполнено музыкой, а значит ваши музыкальные желания сбудутся!❤ И все благодаря движу #МузикаВКожнійПачці, поучаствовав в котором у вас есть шанс выиграть тур для двоих на мега ивент Amsterdam Dance Fest! 🎉А еще каждый день вы сможете выиграть крутые музыкальные подарки😊 Все что нужно сделать: перейти на сайт lays.ua и зарегистрировать код с акционной пачки😉 Скажем музыкальному лету – да! 🎧