Вт, 25.06.2019
Мы готовы к гораздо большему числу одновременных подключений - минимум 20 000, поэтому 20 000 смогут одновременно подавать чеки, и ничего с нами не случится, мы все выдержим. Анна Шарапова, представитель СГД

Фотошоп на новом фото Насти Каменских разозлил поклонников

Настя Каменских

ФОТО: https://www.instagram.com/kamenskux/

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram новый снимок. На нем артистка предстала в дерзком образе - кожаных штанах и корсете. 

Как оказалось, этот снимок - часть рекламной кампании мероприятия Amsterdam Dance Fest.

Но подписчики Насти отметили, что при обработке слишком переборщили с фотошопом. Теперь ноги певицы выглядят неправдоподобно худыми. 

"Что с ногами?", "Неудачный фотошоп", "Фотошоп с перебором", "Нога худее моей руки", - писали пользователи. 

Ранее Потап и Настя поделились интимным роликом.

View this post on Instagram

Хотите попасть на один из крутейших музыкальных фестивалей Amsterdam Dance Fest? 🎶 Все возможно, ведь это лето наполнено музыкой, а значит ваши музыкальные желания сбудутся!❤ И все благодаря движу #МузикаВКожнійПачці, поучаствовав в котором у вас есть шанс выиграть тур для двоих на мега ивент Amsterdam Dance Fest! 🎉А еще каждый день вы сможете выиграть крутые музыкальные подарки😊 Все что нужно сделать: перейти на сайт lays.ua и зарегистрировать код с акционной пачки😉 Скажем музыкальному лету – да! 🎧

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ